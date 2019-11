Một Việt kiều thuê sát thủ lấy mạng ông trùm Quân "xa lộ"?

Liên quan vụ ông Mai Văn Quân (còn gọi là Quân "xa lộ", 54 tuổi, ngụ Q.Thủ Đức, TP.HCM) bị nhóm đối tượng truy sát tử vong trên địa bàn vào đêm 4/1, hôm nay (8/11), Công an Q.Thủ Đức đã có thông tin ban đầu về vụ việc.

Theo đó, bước đầu cơ quan chức năng xác định có khoảng 40 đối tượng tham gia truy sát Quân "xa lộ" tại quán karaoke trên đường Khổng Tử, P.Bình Thọ (Q.Thủ Đức). Tính đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng đã bắt giữ 5 nghi phạm tình nghi.



Quân "xa lộ" bị nhóm đối tượng truy sát (ảnh chụp từ clip)

Cụ thể 5 đối tượng này là Nguyễn Tiến Minh Tài (SN 1982, ngụ P.Linh Tây, Q.Thủ Đức), Ty Thành Đại (SN 1985, ngụ P.Linh Đông, Q.Thủ Đức), Bùi Quốc Duy (SN 2003, ngụ P.Trường Thọ, Q.Thủ Đức), Võ Thùy Linh (SN 1991, ngụ huyện Hóc Môn) Đặng Quốc Duy (SN 2003, ngụ P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức). Hiện, cơ quan chức năng đang truy bắt những đối tượng còn lại.

Cũng theo Công an Q. Thủ Đức, hiện đơn vị này đã chuyển giao hồ sơ điều tra bước đầu cùng các đối tượng cho Công an TP.HCM điều tra theo thẩm quyền, do vụ án có yếu tố người nước ngoài. Đáng lưu lý, nguyên nhân vụ việc được cho là do mẫu thuẫn làm ăn giữa một Việt kiều với băng nhóm giang hồ vùng ven.

Trước đó, đêm 4/11, ông Quân "xa lộ" cùng nhóm bạn đến một quán karaoke trên địa bàn. Sau khi hát xong, nạn nhân vừa bước ra cửa quán thì bị một nhóm đối tượng cầm hung khí truy sát. Gây án xong, nhóm đối tượng tẩu thoát khỏi hiện trường. Nạn nhân được đưa tới bệnh viện cấp cứu nhưng tử vong sau đó.

Lê Nguyễn

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật