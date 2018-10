Một phụ nữ chết trong đêm với 2 vết dao đâm trúng ngực

Sáng 2/10, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Quảng Nam, tiến hành khám nghiệm hiện trường, tử thi để điều tra về cái chết của bà Huỳnh Thị Hoa (54 tuổi, ngụ thôn An Mỹ 1, xã Tam An, huyện Phú Ninh).

Nhà nạn nhân. Ảnh: Thanh Đức.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h ngày 1/10, bà Trương Thị Lý (55 tuổi, trú thôn An Mỹ 1) đang ngủ thì nghe tiếng kêu cứu của bà Hoa.

Mở cửa sổ, người phụ nữ 55 tuổi phát hiện bà Hoa chạy tới trước nhà mình và gục xuống. Mọi người đưa bà Hoa đến bệnh viện cấp cứu, tuy nhiên nạn nhân đã tử vong.

Nhận tin báo, cơ quan chức năng đến hiện trường và xác định bà Hoa tử vong do 2 nhát dao đâm trước ngực, trong đó một vết thương trúng tim, một nhát vào phổi.

Nhà chức trách cho biết nạn nhân không có chồng và đang làm thuê ở TP Tam Kỳ, thuộc diện khó khăn.

