Một người chết vì câu nói 'tao chấp hết tụi bay'

Hai đối tượng trên được xác định là những nghi can tham gia vụ ẩu đả trong lô cao su thuộc nông trường cao su Thái Hiệp Thành (ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) vào tối ngày 6-4 khiến ông Phạm Văn Hải (55 tuổi, ngụ ấp 2, xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) tử vong.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào tối 6-4, sau khi đi nhậu cùng nhóm bạn ở xã Bàu Cạn, Đạt dùng xe máy chở Tiềm đi từ xã Bàu Cạn ra xã Tân Hiệp, huyện Long Thành.

Cùng đi với Đạt và Tiềm còn có Nguyễn Đình Thanh (ngụ xã Bàu Cạn, huyện Long Thành) chạy xe máy theo sau. Khi đến đoạn đường lô cao su thuộc nông trường cao su Thái Hiệp Thành thì nhóm của Đạt gặp ông Hải đang đi bộ một mình trong tình trạng đã có men rượu vì vừa dự đám giỗ về.

Gặp nhóm của Đạt, ông Hải có nói “tao chấp hết tụi bay”. Nghe vậy Đạt dừng xe lại xông đến dùng tay, chân đấm đá liên tiếp vào người ông Hải. Lúc này Tiềm cũng xông vào tấn công ông Hải.

Tiềm chạy vào chốt bảo vệ gần đó lấy bình sứ đựng trà ra đánh mạnh vào đầu ông Hải nhiều cái làm vỡ bình khiến nạn nhân bị thương nặng. Bị đánh ông Hải bỏ chạy nên nhóm của Đạt cũng lên xe bỏ đi.

Trên đường chạy bộ về nhà được khoảng hơn 1km thì ông Hải thấy nhà kho của nông trường cao su Thái Hiệp Thành có điện sáng nên đã vào đây ngồi nghỉ.

Đến khoảng 1 giờ sáng, ông Hải có điện thoại cho con trai cầu cứu nhưng không nghe máy. Do vết thương chảy nhiều máu, đuối sức nên ông Hai nằm ngay hiên nhà kho và tử vong.

Đến khoảng 5 giờ 30 ngày 6/4, bảo vệ nông trường phát hiện thi thể ông Hải nên báo chính quyền địa phương.

Ngoài Đạt và Tiềm, công an cũng đã tạm giữ Nguyễn Đình Thanh để phục vụ điều tra do chứng kiến vụ việc. Tuy nhiên đối tượng này được thả do không tham gia đánh nạn nhân dẫn đến tử vong.

Hiện trường vụ án với vết máu dính trên lá cao su khô.

Đồng hồ và nhẫn của nạn nhân tìm thấy ở hiện trường gây án.

Nhà kho nơi ông Hải tử vong