Một học sinh cấp 3 bị bạn dùng dao đâm tử vong

Vụ việc xảy ra vào chiều ngày 13/5, tại khu vực sân bóng bản Trải, thị trấn Lang Chánh. Nạn nhân là em Lương Thế Kỷ (SN 2000, trú tại bản Cú, xã Tam Văn), học sinh lớp 11A7, trường THPT Lang Chánh. Còn nghi can gây án mạng được xác định là Hà Văn Đạt (SN 1999, trú tại bản U, xã Tam Văn).

Thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, Kỷ và Đạt trước đây là bạn cùng quê. Đạt đã bỏ học khi đang học dở lớp 11, trường THPT Lang Chánh. Trong lúc Kỷ đi chơi thì gặp Hà Văn Đạt. Do có mâu thuẫn từ trước, nên khi hai người gặp nhau đã xảy ra cãi cọ dẫn đến xô xát. Trong lúc xô xát, Hà Văn Đạt đã rút dao thủ sẵn trong người đâm Kỷ, khiến nạn nhân tử vong ngay sau đó.

Trường THPT Lang Chánh, nơi em Kỷ theo học

Ông Nguyễn Đình Bảy, Hiệu trưởng trường THPT Lang Chánh xác nhận học sinh của trường bị một đối tượng đâm tử vong. Ông Bảy còn cho biết: “Chiều qua, nhà trường không có hoạt động gì, nên các học sinh đều nghỉ học”.

Sau khi xảy ra sự việc, Hà Văn Đạt đã bị cơ quan Công an huyện Lang Chánh bắt giữ. Công an huyện đã báo cáo vụ việc lên Công an tỉnh Thanh Hóa. Cũng trong chiều qua, Cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện khám nghiệm hiện trường, giải phẫu tử thi, đồng thời bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về nhà mai táng theo phong tục địa phương.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Dân trí