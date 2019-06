'Mối tình' ngang trái giữa bạn trai 15 tuổi và cô bé 12 tuổi

TAND tỉnh Tây Ninh vừa mở phiên xét xử đối với bị cáo Ngô Hoàng Phúc (15 tuổi, trú tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành), bị truy tố về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo cáo trạng, Phúc và em N.T.T (12 tuổi) quen biết và nảy sinh tình cảm với nhau. Trong tháng 9-2018, Phúc đã năm lần thực hiện hành vi giao cấu với em T. sau đó bị mẹ ruột của em T. phát hiện và trình báo công an.

Bị cáo Phúc tại tòa.

Qua quá trình điều tra Phúc khai nhận, khoảng 9 giờ ngày 7-9-2018, Phúc và em T. hẹn gặp nhau tại khu vực vườn cây tràm gần Trường THCS Đồng Khởi (huyện Châu Thành) để nói chuyện.

Tại đây, Phúc nói muốn quan hệ tình dục thì em T. đồng ý. Do bị người nhà em T. phát hiện báo công an nên bốn ngày sau đó Phúc đến Công an xã đầu thú.

Tuy nhiên khi vụ việc đang được Công an huyện Châu Thành thụ lý giải quyết thì trong khoảng thời gian từ ngày 23 đến 25-9-2018, Phúc tiếp tục thực hiện hành vi giao cấu với em T. thêm bốn lần nữa.

Tại phiên tòa, Phúc thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt. Phía gia đình bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và không yêu cầu bồi thường.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Ngô Hoàng Phúc năm năm tù về tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Theo Lê Hùng (Pháp Luật TP.HCM)

