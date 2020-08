Mời người lạ về nhà ăn cơm, con gái 5 tuổi của gia chủ bị hiếp dâm

Theo điều tra, sáng 4/8, Quý tới địa bàn một xã ở huyện Sơn Động, vờ hỏi tìm nhà người quen rồi lân la nói chuyện với bố mẹ cháu C (SN 2015). Quý nói dối là đang làm việc tại mỏ đá có thu nhập khá cao, vì vậy người thân của cháu C tin tưởng và mời ở lại ăn cơm, ngỏ ý muốn nhờ Quý xin cho bố cháu C đi làm cùng.