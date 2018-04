Mở rộng điều tra vụ án 'Út trọc': Khởi tố 1 cựu Đại tá, Sư đoàn trưởng

Cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đang mở rộng điều tra vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" tại Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng

Ngày 3/12/2017, Cơ quan Điều tra hình sự - Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đinh Ngọc Hệ (được biết đến với tên gọi "Út trọc"), nguyên Phó Tổng giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn, Bộ Quốc phòng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Ông Đinh Ngọc Hệ, Chủ tịch HĐQT của Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, biệt danh "Út trọc" (đứng giữa, hàng sau), tại lễ ký kết hợp đồng dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới theo hình thức BOT. Ảnh: Mt.gov.vn.

Theo TTXVN, quá trình điều tra vụ án, cơ quan điều tra còn phát hiện Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc") có hành vi mua bằng đại học giả, sử dụng bằng đại học giả để khai trong hồ sơ đảng viên, hồ sơ cán bộ. Hành vi của Đinh Ngọc Hệ có đủ yếu tố cấu thành tội "Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức" quy định tại Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Trần Xuân Sơn, trú tại khu phố 6, thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy (tỉnh Thái Bình) là người được Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc") thuê làm Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng tại Bình Dương; ông Trần Văn Lâm, trú tại 18/B 518 chung cư Huỳnh Văn Chính, phường Phú Trung, quận Tân Phú (TP HCM), là người được Đinh Ngọc Hệ thuê làm Tổng Giám đốc điều hành Công ty cổ phần phát triển đầu tư Thái Sơn Bộ Quốc phòng; khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Đại tá Bùi Văn Tiệp, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 367, Quân chủng Phòng không-Không quân.

Cả 3 bị can trên đều bị khởi tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" với vai trò đồng phạm giúp sức cho bị can Đinh Ngọc Hệ. Đồng thời, cơ quan chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đại tá Phùng Danh Thắm, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" quy định tại Điều 360 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hiện các cơ quan tố tụng của Bộ Quốc phòng đang khẩn trương điều tra để kết luận, đề nghị truy tố Đinh Ngọc Hệ ("Út trọc") cùng với các đối tượng liên quan theo quy định của pháp luật, đưa vụ án ra xét xử trong thời gian sớm nhất.

Trong quá trình điều tra, xử lý vụ án, các cơ quan tố tụng của Bộ Quốc phòng thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, thời gian, kết luận rõ ràng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, khẳng định trách nhiệm của Quân đội trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng.

* Trước đó, tại buổi họp báo chiều 29-3 của Bộ Quốc phòng, khi trả lời về câu hỏi liên quan tới thông tin quân đội đã bắt ông Đinh Ngọc Hệ (Út "trọc"; Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần Phát triển đầu tư Thái Sơn, Bộ Quốc phòng) để điều tra, Đại tá Nguyễn Văn Đức, Phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị, Bộ Quốc phòng, cho biết: "Về quan điểm, Bộ Quốc phòng sẽ là cơ quan đi đầu trong việc xử lý tất cả những vụ việc tiêu cực trong nội bộ sớm nhất và cương quyêt nhất, chứ không có du di".

Chiều 27/4, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng (Ban Chỉ đạo) đã họp tại Trụ sở Trung ương Đảng dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Chỉ đạo biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của các cơ quan chức năng từ sau Phiên họp 13 của Ban Chỉ đạo đã nghiêm túc triển khai thực hiện thông báo Kết luận của Ban Chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tạo khí thế lan tỏa, được dư luận, nhân dân đồng tình, đánh giá cao. Trong đó, các cơ quan chức năng đã khẩn trương khởi tố, điều tra làm rõ hành vi sai phạm của các đối tượng trong vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Sơn, Bộ Quốc phòng Phát biểu kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu tích cực, khẩn trương, tăng cường phối hợp để điều tra, đưa vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Sơn, Bộ Quốc phòng, ra xét xử đúng thời hạn luật định; mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các hành vi sai phạm của các đối tượng liên quan trong giai đoạn II của vụ án.

