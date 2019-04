Mở rộng điều tra vụ án đại gia Phúc XO

Trưa 12-4, một nguồn tin xác nhận với Báo Người Lao Động rằng Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đang mở rộng điều tra vụ án ông Trần Ngọc Phúc (SN 1983, tự Phúc XO) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Liên quan đến vụ việc, Công an TP HCM cũng đang tạm giữ Trần Ngọc Tài (SN 1995, em ruột Phúc XO) và một số thanh niên liên quan đến hành vi của ông Phúc.

Trần Ngọc Phúc

Trong vụ án này, Ban Giám đốc Công an TP HCM cho biết các phòng nghiệp vụ đang khẩn trương điều tra trong đó Phòng Cảnh sát Hình sự đóng vai trò chủ công.

Trong ngày 11-4, Công an TP HCM và các cơ quan chức năng đã cho đối chất, nhận diện những người liên quan đến Phúc XO. Bên cạnh đó, công tác giám định 6 xe biển số ngũ quý đang được gấp rút. Bước đầu, Công an TP HCM xác định biển số ngũ quý đều là giả và các xe đều bị cà mờ số khung, số sườn nên chưa xác định được chủ nhân.

Trần Ngọc Tài, em trai Phúc XO

Tại cơ quan công an, ông Phúc khai số vàng gồm dây chuyền, nhẫn, vòng, nón đều là giả. Tuy nhiên, để xác định có phải giả hay không, công an còn tiếp tục những bước tố tụng tiếp theo.

Trước đó, lúc 2 giờ ngày 9-4, Công an TP HCM kiểm tra karaoke XO do ông Phúc điều hành đã phát hiện gần 100 người sử dụng ma túy, "bay lắc" trong 6 phòng karaoke. Trong số này có 39 người dương tính với ma túy và công an thu giữ 56 viên thuốc lắc, 3 bịch bột màu trắng nghi ma túy đang được giám định.

