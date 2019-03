Mở rộng điều tra đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia

Ngày 13/3, tin từ Công an Hà Nội cho biết đã tiếp nhận hồ sơ từ Công an TP Hồ Chí Minh để tiến hành điều tra mở rộng vụ án "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại".

Trước đó, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giữ 5 đối tượng để điều tra về "Tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại", gồm: Cai Guo Lin, Cai Guo Fang (quốc tịch Trung Quốc); Hoàng Thị Thu Trang (ở Đắk Lắk); Triệu Thị Hằng (quê ở Thanh Hoá) và Nguyễn Thị Mai Anh (ở Nam Định).

Quá trình điều tra ban đầu, Công an TP Hồ Chí Minh xác định, theo chỉ đạo của một người Trung Quốc có tên là A Po, tháng 9/2018, Cai Guo Lin, Cai Guo Fang sang Việt Nam để tìm những phụ nữ có nhu cầu mang thai hộ bằng biện pháp cấy phôi thai.

Ảnh chỉ có tính minh hoạ

Lin đã từng làm việc tại 1 phòng khám ở quận Cầu Giấy (Hà Nội) nên nhờ Trang - là y tá tại phòng khám này - tìm người và làm phiên dịch trong quá trình thoả thuận giá cả. Mỗi lần môi giới được một người phụ nữ đồng ý mang thai hộ, Trang sẽ được trả công 5 triệu đồng.

Sau khi thoả thuận, Trang đến khu vực Bệnh viện Phụ sản Trung ương Hà Nội tìm và gặp Triệu Thị Hằng. Trang nói với Hằng rằng nếu tìm được người đồng ý mang thai hộ sẽ trả 300 triệu đồng; còn Hằng tự thoả thuận giá cả với người đó.

Thấy dễ kiếm tiền, Hằng giới thiệu chị T cho Lin và Lin lên kế hoạch đưa người này sang Campuchia để mang thai hộ.

Lin đưa cho Hằng 100 triệu đồng. Hằng đã chuyển cho chị T. 50 triệu đồng. Tháng 11/2018, Nguyễn Thị Mai Anh đến tìm gặp Hằng và giới thiệu 6 phụ nữ để mang thai hộ. Ngày 11/12/2018, Lin, Hằng, Trang và Mai Anh đưa 6 phụ nữ trên từ Hà Nội vào TP Hồ Chí Minh để đưa sang Campuchia.

Tại đây, trước khi đi, do sợ bị nhóm người Trung Quốc lừa bán nên một phụ nữ đã gọi điện thoại cho người thân để trình báo tới cơ quan công an.

Do đối tượng có dấu hiệu thực hiện tội phạm tại địa bàn Hà Nội, nên Công an TP Hồ Chí Minh đã bàn giao hồ sơ vụ án đến Công an Hà Nội để điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Thanh Sơn

