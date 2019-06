Mẹ rủ con gái đi... trộm!

Ngày 24-6, TAND tỉnh Quảng Nam đưa ra xét xử bị cáo Ngô Thị Nở và bị cáo Phan Thị Ly Ly cùng về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Ngô Thị Nở cùng con gái Phan Thị Ly Ly tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, chiều 23-9-2018, Phan Thị Ly Ly chở mẹ cùng con gái mình vào phố cổ Hội An chơi. Trên đường đi, Nở “nhớ nghề cũ” nên nảy sinh ý định vào Hội An sẽ móc túi của du khách.

Nở nói với Ly rằng: “Con coi giúp cho mẹ, con dòm trước, dòm sau để mẹ coi ai sơ hở mẹ lấy để mua thuốc ho lao, ai thấy mẹ thì con kêu mẹ” thì Ly đồng ý.

Đến 18 giờ cùng ngày, 2 mẹ con đến phố cổ Hội An, Ly gửi xe rồi cả ba cùng đi bộ tham quan các con đường khu phố cổ. Trong lúc đi dạo, Nở quyết định “tách” 2 mẹ con Ly để đi “săn mồi”.

Khi đến khu vực gần Chùa Cầu, Nở thấy 1 người phụ nữ nước ngoài khoảng 50 tuổi (chưa xác định được tên tuổi) có đeo chiếc túi xách nhưng không kéo khóa, Nở đến nhìn vào bên trong thấy có một chiếc ĐTDĐ nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Nở bám theo đến chỗ vắng người liền tiếp cận thò tay vào túi xách lấy chiếc ĐTDĐ rồi bỏ đi.

Sau đó, Nở gọi điện thoại cho Ly gặp tại khu vực bờ sông gần khu Chợ Đêm trên đường Nguyễn Hoàng. Đến nơi, Nở đưa chiếc điện thoại vừa trộm được cho Ly cất giữ.

Thấy vậy, Ly hỏi: “Ở mô ri mẹ” thì Nở đáp: “Mẹ lấy trong giỏ của bà nớ về bán kiếm tiền để mua thuốc ho lao”. Mặc dù Ly biết đây là điện thoại do mẹ mình trộm cắp mà có nhưng Ly vẫn bỏ vào túi xách của mình rồi cả ba cùng dẫn nhau tham quan tiếp.

Trong lúc đi tham quan, chị Nguyễn Thị T. (1990, trú TP Hội An) phát hiện bộ dạng lén lút của Nở khả nghi nên đã báo cho anh Phan Minh Tuấn (1981) đang làm nhiệm vụ giữ trật tự tại khu Chợ Đêm theo dõi.

Khi đến trước cửa hàng bán lồng đèn, Nở quan sát thấy chị Takahashi (1990, quốc tịch Nhật Bản) đang mang chiếc túi xách nhưng không khóa.

Lúc này Nở đứng cạnh Ly nói: “Con quay lưng lại” thì Ly hiểu rằng mẹ đang chuẩn bị tiếp cận “con mồi” nên xoay người cầm điện thoại giả vờ chụp hình để quan sát xung quanh, đồng thời che cho mẹ lấy trộm đồ.

Nở bước đến áp sát chị Takahashi rồi thò tay vào lấy chiếc ĐTDĐ để trong túi xách ra cầm trên tay thì bị anh Phan Minh Tuấn bắt quả tang. Sau đó, anh Tuấn đã đưa Nở và Ly về trụ sở CAP Minh An (TP Hội An) lập biên bản quả tang.

Tại phiên tòa, HĐXX cho rằng: Bị cáo Ngô Thị Nở đã từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” nhưng nay vẫn không hối cải, tiếp tục phạm tội. Điều đáng trách, lần này bị cáo Nở lại rủ rê con gái của mình cùng tham gia giúp sức để dễ dàng thực hiện hành vi trộm cắp.

Do vậy, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Ngô Thị Nở 15 tháng tù giam, cao hơn so với khung hình phạt mà đại diện VKSND tỉnh đề nghị để răn đe cho xã hội. Về phần bị cáo Phan Thị Ly Ly, dù biết mẹ mình có ý định trộm cắp, vi phạm pháp luật nhưng không có ý can ngăn mà vẫn đồng thuận làm theo.

Nhưng xét thấy bị cáo Ly phạm tội lần đầu và hiện đang mang thai nên HĐXX quyết định phạt bị cáo Ly 6 tháng tù treo, thời gian thử thách 12 tháng.

