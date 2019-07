Mẹ nữ sinh xấu số lên tiếng về mối quan hệ giữa con gái và kẻ thủ ác

Liên quan đến vụ nữ sinh 19 tuổi bị sát hại ở Sài Gòn, kết quả điều tra ban đầu cho thấy do mâu thuẫn tình cảm. Tuy nhiên, mẹ và bạn thân của nạn nhân lên tiếng cho rằng đó chỉ là tình cảm đơn phương.

Bà Lê Thị Thủy (40 tuổi, ngụ Đồng Nai) – mẹ của nữ sinh xấu số P.T.T.U. (19 tuổi) cho biết, con gái bà chưa từng dẫn bạn trai về nhà. Con gái bà từng khẳng định với bà: “Nó không thương ai hết. Lúc nào cũng nói là ở vậy nuôi mẹ cả đời, không chịu lấy chồng”. Dù có lần T.U đã kể với bà rằng nghi phạm có theo đuổi cô từ hồi học cấp 3 nhưng cô không thương anh ta.

Nữ sinh T.U trước khi bị sát hại. Ảnh: VietnamNet

Bạn bè của T.U cũng khẳng định nghi phạm không phải là người yêu của nạn nhân. Việc nghi phạm và nạn nhân yêu nhau chỉ là đồn đại, suy đoán. Chị N. (bạn của nạn nhân) khẳng định: "Tiến đơn phương thích Mai từ lâu rồi. Sau đó, Tiến chuyển vào ở chung khu nhà trọ để theo đuổi Mai chứ họ không phải người yêu”.

Theo thông tin tìm hiểu của PV Báo Người đưa tin, trước đó nạn nhân P.T.T.U., nghi phạm Nguyễn Quang Tiến (20 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Nai) cùng 2 bạn N. và L. (bạn chung phòng trọ với U.) là nhóm bạn thân từ thời còn học THPT. Sau đó, Tiến có tình cảm với U. nhưng bị cô gái từ chối vì U. muốn tập trung cho việc học hành, chưa muốn yêu.

"Sau khi tốt nghiệp cấp 3, U. học tại trường ĐH KHXH&NV TP.HCM, còn Tiến theo học tại trường CĐ kỹ thuật Cao Thắng (TP.HCM). Trong thời gian này, Tiến vẫn nuôi dưỡng tình yêu với U. và mong một ngày sẽ được cô đón nhận. Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức của Tiến làm nữ sinh này cảm thấy khó chịu, lâu ngày cảm thấy ghét Tiến. Thậm chí, nhiều lần cãi nhau do phát sinh mâu thuẫn, không thèm nhìn mặt nhau", N.T., một người bạn của U. và Tiến tiết lộ thông tin với PV.

Theo lời T., đầu năm 2019, 3 nữ sinh này chuyển về nhà trọ của anh Nguyễn Quang V. làm quản lý ở. Một thời gian sau, Tiến lên mạng tìm nhà trọ và tìm đúng ra nơi mà 3 cô gái đang ở. Sau đó, Tiến có nhắn tin cho L. sẽ chuyển tới đây nhưng L. cho biết nhóm L., U., N. cũng đang trọ ở đây và khuyên Tiến đừng chuyển tới vì sẽ chạm mặt với U.. Nhưng sau đó, Tiến vẫn chuyển đến đây ở dưới tầng trệt, còn 3 cô gái ở tầng 1 và sự việc đau lòng xảy ra.

Được biết, trước khi xảy ra vụ việc một ngày, Tiến đã xảy ra cãi vã lớn tiếng với nữ sinh U., sau đó Tiến chuyển đi nơi khác. Theo một người bạn thân của nạn nhân, hiện nay một số trang mạng thông tin cho rằng Tiến là người yêu cũ của U. là hoàn toàn không đúng. “Mặc dù chúng em là bạn thân từ hồi cấp 3 và Tiến có thích U. nhưng bạn em không có gì với Tiến”.

Chị L. cho hay, tình cảm của Tiến đối với U. bắt đầu từ thời THPT, nhưng U. không chấp nhận mà từ chối thẳng thừng. Vì lẽ đó, từ lâu 2 người này đã tránh mặt nhau, không nói chuyện kể cả trên mạng xã hội. Dù ở trọ cùng 1 nhà, nhưng mỗi lần vô tình giáp mặt nhau, cả hai cũng không nói chuyện. “Sau đó, biết U. đã có bạn trai nên Tiến không tỏ tình thêm lần nào. Hơn nữa, U. đã dứt khoát chuyện này, nên có thể Tiến càng ngày càng uất ức, rồi bộc phát gây nên chuyện”, chị L. nói.

Nghi phạm Trần Quang Tiến trước khi xảy ra vụ án. Ảnh: Vietnamnet

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/7, bạn cùng trọ với U. từ quê lên đến phòng trọ trong hẻm 325 đường Bạch Đằng, P.15, Q.Bình Thạnh. Chị này tá hoả khi phát hiện U. nằm gục chết trong phòng trọ.

Khi có mặt để điều tra, công an ghi nhận, U. tử vong do thương tích là nhiều vết đâm ở bụng và ngực. Tại hiện trường, công an tìm thấy 1 con dao 5cm màu vàng nhưng không thấy lưỡi dao và 1 con dao bầu cán gỗ 25cm.

Trích xuất hình ảnh camera an ninh quanh khu vực, công an đã xác định được nghi phạm. Qua đó xác định, trong khoảng thời gian từ 8h - 8h10 cùng ngày, nghi phạm có vào phòng U. rồi bỏ đi.

Khi khoanh vùng được nghi can gây án, công an tổ chức thành nhiều tổ truy xét. Lần theo dấu vết, đến tối 8/7, công an tìm thấy xe gắn máy của nghi phạm tại khu vực bờ kè kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè. Tổ chức truy tìm, đến nay, công an tìm thấy thi thể của nghi phạm dưới con kênh này.

Công an bước đầu nhận định, do mâu thuẫn tình cảm, nghi phạm đã ra tay sát hại người yêu cũ rồi tự vẫn.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật