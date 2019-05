Sáng 31/5, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, luật sư Lê Hồng Hiển - Giám đốc tại Công ty Luật Lê Hồng Hiển & Cộng sự (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) xác nhận mình được mời bào chữa cho bị can Trần Thị Hiền (45 tuổi, ở đội 5, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) trong vụ án Mua bán trái phép ma túy.

Đồng thời ông Hiển cũng là luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nữ sinh Cao Mỹ Duyên (con gái bà Hiền – nạn nhân trong vụ bắt cóc, hãm hiếp và sát hại dã man ngày mùng 3 Tết vừa qua).

"Tôi nhận được giấy mời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Cao Mỹ Duyên và giấy mời bào chữa cho bà Trần Thị Hiền, tôi cũng đã lên Điện Biên gặp gỡ gia đình bà ấy.

Hiện tôi đang làm các thủ tục cần thiết để bảo vệ, bào chữa cho hai mẹ con bà Hiền", luật sư Hiển cho biết.

Được biết, khoảng 1 tuần trước khi bị bắt, bà Hiền đã gọi điện cho 1 luật sư khác ở Hà Nội nhờ bảo vệ quyền lợi cho con gái, đồng thời hướng dẫn xử lý những đối tượng xúc phạm con gái của mình.

Thông tin về vụ bà Trần Thị Hiền bị khởi tố, bắt giam, Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên cho biết, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan CSĐT có căn cứ để kết luận, vợ chồng Vì Văn Toán, Vì Thị Thu, Bùi Văn Công, Lường Văn Hùng và Trần Thị Hiền là một đường dây hay tổ chức buôn bán trái phép chất ma túy.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, đường dây ma túy này đã hoạt động từ lâu và một số đối tượng trong đường dây đã bị xử lý. Ngay từ đầu Trần Thị Hiền, mẹ Cao Mỹ Duyên, không hề trung thực trong khai báo với cơ quan điều tra.

"Có vô vàn khó khăn khi điều tra, phá vụ án này. Vì tất cả đối tượng, kể cả cô Hiền đều không trung thực trong báo cáo với cơ quan điều tra để ngay từ đầu cứu hay truy tìm cháu Duyên.

Ngay cả khi đến trình báo cơ quan điều tra, viết tường trình, bà Hiền vẫn khai báo không trung thực. Điều đó khiến cơ quan điều tra bị đánh lạc hướng. Không biết bao nhiêu lần, cán bộ công an đêm hôm phải lặn xuống sông Nậm Rốm vì đối tượng khai vứt tang vật xuống sông.

Nhiều lần truy tìm như thế, không có kết quả. Song qua những tài liệu chứng cứ tại hiện trường, trên tử thi mới thấy đó là những lời khai của đối tượng là không trung thực. Các đối tượng gây án đều có tiền án, tiền sự, chuẩn bị cho hành vi phạm tội rất chu đáo.

Chúng bàn bạc thống nhất trước khi giết Cao Mỹ Duyên, rồi sau khi gây án xong, tiếp tục bàn bạc thảo luận cách che giấu. Ngoài ra, thông tin Vi Văn Toán thuê Bùi Văn Công là không đúng. Tất cả chúng đều là đồng bọn. Còn vụ án liên quan đến bà Hiền buôn má tuý là vụ án mới, đầu mối mới", Thiếu tướng Sùng A Hồng chia sẻ.

Nói về việc có hay không mâu thuẫn giữa bà Hiền và nhóm của Vì Văn Toán, Bùi Văn Công... dẫn đến việc nữ sinh Cao Mỹ Duyên bị sát hại, tướng Hồng cho rằng, chính tổ chức này là nguyên nhân dẫn đến Duyên bị sát hại.

"Sau này, nếu cơ quan điều tra có tài liệu chứng cứ, chứng minh cho các hành vi khác thì theo quy định của pháp luật sẽ khởi tố bổ sung hoặc mở rộng vụ án.

Nhưng trước mắt, cơ quan điều tra sẽ sớm kết thúc điều tra, truy tố để đưa vụ án liên quan đến việc Cao Mỹ Duyên bị sát hại ra xét xử. Còn đối với đường dây, tổ chức ma túy này không thể một sớm, một chiều làm rõ mà cơ quan điều tra sẽ tiếp tục mở rộng làm rõ", ông Hồng cho biết.

Thiếu tướng Sùng A Hồng cho biết, cơ quan điều tra đang tiếp tục chứng minh khi trả lời về việc có thông tin bà Hiền nợ tiền nhóm Toán nên mới dẫn đến việc sát hại nữ sinh Duyên.

Liên quan đến vụ án nữ sinh giao gà bị sát hại gây xôn xao dư luận dịp tết nguyên đán, Công an tỉnh Điện Biên đã khởi tố 9 bị can được xác định liên quan trực tiếp đến vụ án. Cụ thể, các bị can: Vì Văn Toán (38 tuổi), Bùi Văn Công (44 tuổi), Bùi Thị Kim Thu (44 tuổi, vợ Công), Phạm Văn Nhiệm (43 tuổi), Lường Văn Hùng (28 tuổi), Lường Văn Lả (26 tuổi), Phạm Văn Dũng (47 tuổi), Cầm Văn Chương (45 tuổi, cùng trú tại huyện Điện Biên) và Vương Văn Hùng (35 tuổi, trú tại huyện Tuần Giáo).

Các bị can này bị khởi tố về các tội giết người, hiếp dâm, cướp tài sản, bắt giữ người trái pháp luật, tàng trữ trái phép chất ma túy và không tố giác tội phạm.

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Điện Biên cũng bắt giam Vì Thị Thu, 37 tuổi, vợ của bị can Vì Văn Toán về tội mua bán trái phép chất ma túy.