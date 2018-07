Xác nhận với phóng viên vào hôm nay (4/7), đại diện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hải Phòng thông tin, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lương Thanh Thủy (SN 1986) để điều tra về hành vi xâm hại tình dục trẻ em với bé gái 6 tuổi.

Tuy nhiên, do Thủy từng bị tai nạn giao thông cách đây nhiều năm dẫn đến bị mù mắt và chấn thương sọ não nên cơ quan công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, cho bị can được tại ngoại.

Theo tài liệu điều tra, khoảng 9h sáng 4/5, anh Phạm Văn Hùng (SN 1971), trú tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng và vợ có việc đi ra ngoài nên gửi con gái Phạm Thị Ng. (SN 2012) sang nhà bà Đỗ Thị Miến (hàng xóm) nhờ trông giúp. Tại đây, cháu Ng. có chơi đùa với Lương Thanh Thủy.

Ảnh minh họa

Khoảng hơn 1h đồng hồ sau, vợ anh Hùng nhận được điện thoại của con gái gọi từ số máy của Thủy. Qua điện thoại, cháu Ng. khóc nức nở và đòi bố mẹ đón về nhà.

Khi đón về, do mẹ cháu bé bị mù bẩm sinh nên không quan sát được các biểu hiện của con gái. Cho nên, khi tắm cho con, anh Hùng phát hiện vùng kín của cháu Ng. bị sưng đỏ, phồng rộp và chảy máu.

Lúc này, cháu Ng. đã kể toàn bộ sự việc khi bị Thủy thực hiện hành vi hiếp dâm. Cho nên, ngoài vết thương ở vùng kín, bố cháu bé còn phát hiện con gái có vết trầy xước và vết tím ở hai đầu gối...

Bức xúc trước hành vi của Thủy, anh Hùng trình báo với Công an phường Quán Toan về sự việc. Đồng thời, bé Ng. được đưa đi khám tại cơ sở y tế và bác sĩ chẩn đoán có rách 1.5x1.5 trong vùng kín, hai môi âm đạo trên dưới đều bầm, rộp, sưng đỏ.

Sau khi tiến hành điều tra và củng cố tài liệu, đối tượng Thủy bị Cơ quan CSĐT khởi tố hành vi xâm hại tình dục trẻ em.

Đức Tùy

