Mẹ đi mua ve chai bảo con về trước, 2 bé gái sinh đôi 6 tuổi bị hàng xóm dâm ô

Đi mua ve chai về, phát hiện 2 con gái khóc vì "chú làm đau"

Ngày 8-6, chúng tôi tìm đến gia đình chị D.T.P.M (46 tuổi), ngụ xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM sau khi nhận được đơn kêu cứu về trường hợp hai bé gái sinh đôi N.T.T.H và N.T.T.T (6 tuổi, con gái chị M.) bị hàng xóm dâm ô.

Theo chị M. cho biết, sáng 17-1-2017, sau khi 3 mẹ con đi mua ve chai về gần tới nhà thì xe đạp bị hỏng xích nên chị bảo hai bé về trước đợi mẹ. Tuy nhiên, khoảng nửa tiếng sau khi về đến nhà thì chị M. không thấy 2 bé đâu nhưng vì vội đi mua ve chai nên chị không đi tìm.

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, sau khi đưa hai bé lớn đi học, chị M. mới tá hỏa đi tìm con thì phát hiện cả hai quần áo ướt sũng, bước ra từ nhà ông T. (hàng xóm), vừa khóc lóc, sợ sệt gọi mẹ.

Từ nhà chị M., nhìn thẳng sang phía đối diện là nhà của T., cách nhau một thửa ruộng

Hai bé gái song sinh sợ hãi mỗi khi nhớ lại chuyện chú T. làm đau

"Lúc ấy tôi hoảng quá, hỏi hai đứa không chịu nói, thằng T. thì bảo con tôi đái dầm nên nó bắt cởi quần để giặt giúp rồi mặc lại nên ướt. Tôi tức quá, chửi nó vài câu rồi dắt hai đứa về, nào ngờ…", chị M. nghẹn ngào nhớ lại.

Khi về đến nhà, trong lúc thay đồ cho con chị M. phát hiện cả hai đứa có dấu hiệu bị sưng, đỏ ở vùng kín, chiếc quần của bé Năm (đứa em sinh đôi) thì bị kiến bu vào, sau đó chị M. phải lấy xà phòng giặt quần cho con rồi dắt hai bé qua nhà hàng xóm để mắng vốn.

"Tôi cứ nghĩ mọi việc đơn giản, mình nhà quê có biết được chuyện này thế nào đâu. Gặp anh chị của thằng T., tôi nói cho họ nghe rồi họ xin lỗi, nói tôi bỏ qua cho. Nghĩ tình hàng xóm láng giềng, tôi chấp nhận rồi về, không đi thưa công an", chị M. chia sẻ.

​Từ lúc xảy ra vụ việc, chị M. lo lắng không dám đi làm vì sợ các con xảy ra sự cố

Nuôi 4 đứa con thơ dại, mọi gánh nặng gia đình giờ đây đều do một tay chồng chị M. lo liệu

Tuy nhiên, kể từ lúc xảy ra chuyện, hai bé gái cứ khóc thét, nửa đêm giật mình tỉnh dậy, ú ớ gọi lung tung khiến chị M. lo sợ. Gặng hỏi hai bé thì biết được T. đã dùng miệng xâm hại vùng kín của hai bé và đe dọa hai bé không được nói cho mẹ biết.

"Nghe con bé kể mà tôi như chết lặng, hai đứa mới có 6 tuổi đầu, có biết cái gì đâu mà thằng đó nhẫn tâm làm chuyện người lớn với tụi nó. Vừa kể mà con bé vừa khóc, cầu xin tôi đừng đánh, tôi chỉ biết ôm chúng vào lòng mà khóc cùng", chị M. lau nước mắt kể tiếp.

Trước hành vi thú tính của người hàng xóm, chị M. đã dẫn hai bé đi trình báo công an. Sau đó, lực lượng chức năng huyện Bình Chánh xuống nhà để dựng lại hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ vụ án.

Hơn 4 tháng mòn mỏi đợi kết quả điều tra

​Căn nhà vắng lặng chỉ còn nỗi sợ hãi khi mà tên T. vẫn xuất hiện mỗi ngày

Hai bé gái hồn nhiên chơi đùa trong nhà

Đã hơn 4 tháng kể từ ngày phát hiện 2 bé gái bị hàng xóm dâm ô, dù đã trình báo công an nhưng đến nay gia đình chị M. vẫn chưa nhận được thông báo chính thức nào từ phía công an. Trong khi đó, vì là hàng xóm của nhau nên hàng ngày chị M. và các con thường xuyên đối mặt với T. nên cảm thấy rất bất an.

Chị cho biết: "Mấy tháng nay tôi có đi làm ăn gì được đâu, người ta kêu mua ve chai cũng không đi được vì lo sợ. Suốt ngày chỉ biết quanh quẩn ở nhà trông con, giờ mà bỏ đi làm lỡ con tôi xảy ra chuyện gì chắc tôi không sống nổi".

Mỗi lần kể lại, chị M. lại bật khóc, uất ức vì kẻ phạm tội vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật

Không có tiền đi học, 2 bé gái song sinh chỉ biết ở nhà lấy tập vở ra đợi bố về chỉ cho học chữ

Theo chị M., hai vợ chồng chị có tất cả 4 người con, đứa lớn chỉ mới 10 tuổi, hai bé H. và T. là 2 đứa con gái sinh đôi út của chị. Dù cuộc sống nghèo khổ, chồng làm thợ hồ, chị đi buôn ve chai nhưng lúc nào gia đình cũng đầy ắp tiếng cười. Nhưng từ ngày xảy ra chuyện, sự lo sợ, bức xúc khiến gia đình chị vô cùng mệt mỏi.

Vì không có đủ điều kiện cho 2 đứa con gái út đi học mẫu giáo nên hàng ngày chị M. phải dẫn chúng theo cùng đi mua ve chai. Tối đến bố của hai đứa đi làm về mới chỉ cho tụi nhỏ tập viết chữ.

"Đời của tôi đã không rành con chữ, tôi chỉ muốn hai vợ chồng tích góp rồi sang năm đủ điều kiện để nuôi hai đứa vào lớp một. Giá mà tôi cho tụi nhỏ đi học, không phải theo tôi rong ruổi mưu sinh thì đã không xảy ra chuyện này. Tôi ân hận lắm", chị M. nói.

Cuộc sống vất vả, lại thiếu hiểu biết, chồng chị M. đã nhiều lần khuyên chị đừng theo đuổi vụ việc nữa vì sợ không có kết quả nhưng chị quyết không chịu. Chị tâm sự: "Hôm trước tết, anh chị thằng T. có đem qua cho gia đình tôi 5 triệu đồng và cầu xin tha thứ. Nhưng làm sao tôi có thể chấp nhận được. Mình nghèo thiệt, tiền cần thiệt nhưng để đánh đổi danh dự của hai đứa con gái tôi không làm được. Tôi chỉ mong muốn mọi việc nhanh sáng tỏ, trả lại công bằng cho hai đứa con tôi. Chứ cứ sống như thế này hoài, tôi chịu không nổi".

Ước mong lớn nhất của chị M. là vụ án nhanh chóng được xử lý, trả lại cuộc sống bình yên cho gia đình chị

Trao đổi với chúng tôi, Công an huyện Bình Chánh cho biết ngày 20-1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã tiếp nhận trường hợp chị M. trình báo về việc hai bé gái 6 tuổi bị hàng xóm dâm ô.

Qua quá trình điều tra ban đầu, Cơ quan CSĐT cho biết xác định nghi can có hành vi dâm ô với hai bé. Tuy nhiên do nghi can có biểu hiện tâm thần, lời khai bất nhất nên phải chờ kết quả giám định tâm thần mới xử lý được. Hiện vụ án vẫn đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Theo Tri Thức Trẻ