Mẹ đâm chết chủ nợ vì con trai bị dọa giết

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt giữ đối tượng Vũ Thị Nhàn (55 tuổi, trú tại thôn Toàn An, xã Đông An, huyện Văn Yên) về hành vi “Giết người”.

Ảnh minh họa.

Theo điều tra ban đầu, ngày 4/2, thấy con dâu gọi điện thông báo có một số đối tượng hẹn đến nhà đòi nợ và dọa giết Nguyễn Văn Đại (con trai Nhàn) nếu không trả tiền.

Nghe vậy, Nhàn đã chuẩn bị 2 con dao nhọn cùng một số người đến nhà con trai. Một lúc sau, anh Lê Quang Hiền (45 tuổi, trú tại tổ 8B, phường Nguyễn Phúc, TP Yên Bái) đến và chỉ dao vào mặt Đại dọa giết. Thấy vậy, Nhàn đã rút dao nhọn giấu trong người đâm gục anh này tại chỗ. Do mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Nhật Tân