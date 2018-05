Mẹ của chủ xe Vios bị dân bắt giữ vì nghi "bắt cóc trẻ em" không tin con mình phạm tội

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, chiều qua (2/5), tại làng Khúc, xã Phụng Công, huyện Văn Giang (Hưng Yên) người dân địa phương đã tự phát bắt giữ anh Trần Văn Ph. (SN 1980, trú tại xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương) vì nghi ngờ anh này có hành vi bắt cóc bé gái tên H. (9 tuổi).

Sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Phụng Công nhanh chóng cấp báo lên Công an huyện Văn Giang về xác minh, lấy lời khai và điều tra.

Anh Ph. người có 2 tiền án vì tội trộm cắp tài sản bị nghi ngờ bắt cóc trẻ em tại huyện Văn Giang.

Chiều nay (3/5), trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Cao Văn Thỏa – Trưởng công an xã Đức Chính, huyện Cẩm Giàng nơi anh Ph. sinh sống cho biết: “Anh Ph. - người đàn ông bị nghi ngờ có hành vi bắt cóc trẻ em xảy ra vào chiều qua tại xã Phụng Công, huyện Văn Giang chính là công dân xã tôi, còn việc anh ấy có bắt cóc cháu bé hay không thì tôi không biết”.

Theo trưởng công an xã Đức Chính, sau khi xây dựng gia đình với chị T.T.H (SN 1980), vợ chồng anh Ph. sinh được một cháu gái năm nay 11 tuổi. Bản thân anh Ph. làm nghề tự do, còn vợ làm công nhân cho một công ty, sáng đi tối về.

“Ở địa phương, anh Ph. không phải là người thuộc diện chúng tôi quản lý theo dõi, nhưng trước đây có trộm cắp tài sản. Anh Ph. có 2 tiền án về tội trộm cắp vào năm 2010, 2014. Trước khi xảy ra sự việc tại huyện Văn Giang, anh Ph. mới hết hạn tù gần 2 năm”, ông Thỏa cho biết.

Theo ông Thỏa, khi hết hạn tù, anh Ph. làm tự do, đến năm 2017, mua xe ô tô 4 chỗ để chở khách. Vì vậy, việc anh Ph. chở khách đi đâu thì chính quyền địa phương không nắm rõ.

“Chiều tối qua, khi Công an huyện Văn Giang điện về cho Công an xã để hỏi thông tin về anh Ph. Chúng tôi đã cử lực lượng đến nhà hỏi người thân và vợ anh Ph. xác nhận. Đến sáng nay, Công an huyện Văn Giang cử đơn vị về xã xác minh thân nhân và chiều cùng ngày vào gia đình làm việc”, Trưởng công an xã Đức Chính cho biết thêm.

Chiều nay, căn nhà của người đàn ông tên Ph. luôn cửa đóng then cài. Hàng xóm ai cũng bất ngờ trước thông tin anh Ph. bị tình nghi liên quan đến bắt cóc trẻ em tại huyện Văn Giang.

Bà Phạm Thị M. (SN 1955, mẹ đẻ anh Ph.) cho biết: “Tối qua, khi nhận được tin, gia đình đã cử con rể tên D. lên Công an huyện Văn Giang làm việc. Đến hiện tại, tôi vẫn chưa biết thêm thông tin gì, nhưng tôi tin con mình không bắt cóc cháu bé”.

Chiếc xe ô tô của anh Ph. bị người dân xã Phụng Công bắt giữ chiều qua.

Trước đó, theo tường trình của gia đình nạn nhân, khoảng 17h30 chiều 2/5 khi người nhà cháu H. đang ngồi chơi bên hàng xóm thì phát hiện một người lạ mặt đi vào nhà bế cháu bé gái 9 tuổi đang chơi một mình ra xe ô tô BKS 34A 186.94 chờ sẵn ngoài cổng.

Thấy vậy, mọi người liền hô hoán cùng một số thanh niên trong xóm đã nhanh chóng vây bắt. Đồng thời, thông báo cho chính quyền xã Phụng Công và Công an huyện Văn Giang.

Được biết, qua kiểm tra chiếc ô tô nhãn hiệu Vios của anh Ph., cơ quan chức năng phát hiện trong xe có nhiều giấy tờ, hộ chiếu và visa nhập cảnh sang Trung Quốc cùng nhiều ngoại tệ.

