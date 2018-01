Mẹ chồng tạt a xít vào con dâu: Người chồng nói gì?

Trao đổi với chúng tôi khi đang chăm sóc vợ tại BV Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới, anh Phùng Xuân Ph. (SN 1983) cho hay, “A xít mà mẹ hắt vào người vợ tôi không phải lấy ở tiệm vàng của gia đình, vì tôi quản lý nên biết tiệm không bị mất".

Chị H. bị bỏng 2 mắt và vùng mặt, đang được tích cực điều trị

Theo anh Ph., sau khi xảy ra sự việc, anh phải gửi 3 đứa con cho ông bà ngoại để có thời gian chăm sóc vợ. Đến giờ cũng chưa về nhà.

“Chúng tôi cũng dự định không về ở đó nữa, cả gia đình tôi sẽ về sống với bố mẹ vợ trong lúc chờ xây nhà mới”, anh Ph. cho hay.

Anh Ph. cũng không rõ vì sao mẹ anh lại có hành động đó. “Giờ mọi việc đã có pháp luật can thiệp nên chúng tôi sẽ chú tâm để chữa mắt cho vợ một cách tốt nhất”, anh Ph. nói thêm.

Bỏng kết mạc, giác mạc

Theo các bác sĩ đang điều trị cho chị H., bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng và chấn thương vùng mắt. Qua cấp cứu, các vết bỏng của chị H. đã được khắc phục, còn hai mắt bị bỏng kết mạc, giác mạc.

Nhớ lại đêm 1/1, chị H. cho biết, hôm đó gia đình đi chơi tại TP Đồng Hới và có mua đồ ăn về nhà.

Sau khi anh chị và các con ăn xong, chị bưng mâm vào bếp thì bị mẹ chồng là bà Lê Thị A. bất ngờ hất ca axit vào vùng mặt và cổ.

Quá đau nên chị H. đã kêu thất thanh khiến axit chảy vào miệng gây bỏng, hiện tại chị ăn uống còn rất khó khăn.

Như đã đưa tin, khoảng 20h30 tối 1/1, sau khi cùng chồng con đi chơi đón năm mới về nhà tại thôn Tân Hiền, xã Hiền Ninh, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình, chị Nguyễn Thị H. đã bị mẹ chồng là bà Lê Thị A. (SN 1959) lấy một ca axit tạt vào người.

Sau khi sự việc xảy ra, công an xã Hiền Ninh và đồn Công an Nam Long (Công an huyện Quảng Ninh) đã có mặt để lập biên bản sự việc.

Sự việc đã được chuyển đến công an huyện Quảng Ninh để điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamnet