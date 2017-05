Mâu thuẫn vì bị giấu điện thoại, em đâm chết anh họ

Nơi xảy ra án mạng. Ảnh: C.T

Theo Cơ quan CSĐT, nạn nhân và nghi phạm có mối quan hệ họ hàng. Khoảng 1 tháng trước, cả 2 từ tỉnh Tiền Giang lên TP.HCM làm nhân viên bãi giữ xe ô tô ở đường An Dương Vương, phường 10, quận 6.

Khuya 28/5, Dương đi nhậu về tới bãi giữ xe gặp Khoa rồi xảy ra cự cãi do trước đó Khoa có giấu điện thoại của Dương. Bất ngờ, cả hai lao vào đánh nhau, Khoa rút dao đâm người anh họ khiến anh này bị thương rồi gục xuống.

Người dân phát hiện đưa anh Dương đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng anh Dương đã tử vong. Nhận tin báo, Công an quận 6 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM bắt giữ Khoa ngay sau đó để điều tra.

Theo Dân Việt