Mâu thuẫn trong sinh hoạt, người đàn ông bị đâm chết trong đêm

Thông tin cho PV vào tối nay (11/11), đại diện Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan CSĐT đã bắt được Trịnh Văn Hùng (SN 1983), trú tại khu Lý Thường Kiệt, thị trấn Quảng Hà (huyện Hải Hà) khi y đang lẩn trốn tại TP. Móng Cái. Hùng chính là đối tượng đã dùng hung khí sát hại anh B.T.C (SN 1971, cùng địa chỉ) vào đêm qua khiến nạn nhân tử vong.



Theo tài liệu điều tra ban đầu, do mâu thuẫn trong sinh hoạt, cho nên vào khoảng 23h30 đêm qua 10/11, Trịnh Văn Hùng và anh B.V.C. xảy ra xô xát đánh nhau. Trong quá trình xô xát, đối tượng dùng tuýp sắt có gắn dao nhọn gây thương tích tại đầu, vùng bụng anh C. Gây án xong, Hùng bỏ trốn, còn nạn nhân được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hải Hà cấp cứu, nhưng sau đó anh C. đã tử vong.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Công an huyện Hải Hà phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức truy bắt đối tượng; đồng thời tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ vụ án.

