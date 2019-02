Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, vào tối 29 Tết, tại phố Trần Phú, thị trấn Đầm Hà (huyện Đầm Hà) xảy ra vụ án nghiêm trọng khiến một nam thanh niên tử vong. Nguyên nhân, vụ việc được xác định do mẫu thuẫn trong sinh hoạt dẫn đến xô xát đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên.

Theo đó, trước khi xảy ra sự việc nhóm thanh niên gồm: Nguyễn Văn Việt, Đỗ Văn Thường (cùng SN 2000), trú tại xã Quảng Long xô xát và đánh nhau với nhóm của Đỗ Văn Nam (SN 2000), trú tại thôn Tân Hà, xã Tân Bình (cùng huyện).

Đối tượng Thường tại Cơ quan CSĐT. Ảnh: T.Hiếu

Trong quá trình xô sát, Thường đã dùng dao đâm vào cổ của Nam khiến nạn nhân bị thương nặng và tử vong trong quá trình cấp cứu tại Trung tâm y tế. Riêng đối tượng Thường sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nhận được tin báo, Công an huyện Đầm Hà có mặt tại nơi xảy ra vụ việc tiến hành bảo vệ hiện trường, thu thập tài liệu chứng cứ. Đồng thời, phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh và Công an huyện Hải Hà triển khai xác minh, truy bắt hung thủ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, khoảng 40 phút sau, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đầm Hà xác định Thường chính là đối tượng gây ra vụ việc trên và vận động ra đầu thú.

Công an huyện Đầm Hà được khen thưởng trong việc khám phá nhanh vụ án giết người. Ảnh: T.Hiếu

Tại cơ quan Công an, Thường thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai rằng, do mâu thuẫn trong quá trình sinh hoạt nên giữa 2 nhóm dẫn đến xô xát đánh nhau, sau đó xảy ra án mạng.

Hiện Công an huyện Đầm Hà đã bàn giao hồ sơ vụ án về phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Đỗ Văn Thường về hành vi giết người.

Đại diện huyện Đầm Hà đã khen thưởng đột xuất cho tập thể cán bộ chiến sĩ Công an huyện.

