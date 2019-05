Mâu thuẫn tình cảm, phóng hỏa thiêu rụi shop quần áo của vợ “hờ”?

Cửa hàng kinh doanh quần áo đã bị thiêu rụi

Vụ đổ xăng phóng hỏa khiến cửa hàng kinh doanh quần áo tại nhà số 10 ngõ Hoàng Quý (phường Hồ Nam, quận Lê Chân, TP. Hải Phòng) bị cháy rụi vừa xảy ra vào lúc 15h hôm nay (ngày 4/5).

Một số nhân chứng sống gần hiện trường cho biết, có một người đàn ông bịt mặt đi xe máy tay xách theo một chiếc can xăng dừng lại trước cửa hàng trên. Sau đó, người đàn ông đi thẳng vào phía trong, đổ xăng lên đồ đạc, quần áo, khung cửa gỗ rồi bật lửa phóng hỏa. Sau đó, người này lên xe máy rời khỏi hiện trường.

Khi người đàn ông bỏ đi, nữ chủ cửa hàng hốt hoảng chạy ngoài tri hô. Người dân xung quanh nhanh chóng tổ chức dập lửa. Tuy nhiên do cửa hàng có diện tích nhỏ, hàng hóa đều là vải dễ cháy nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi toàn bộ. Tuy nạn nhân chạy thoát được ra ngoài nhưng tài sản bị thiệt hại đến gần 500 triệu đồng.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng quận Lê Chân đã có mặt tại hiện trường, bảo vệ, tổ chức khám nghiệm phục vụ công tác điều tra, xác định nguyên nhân.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn tình cảm

Cơ quan chức năng ban đầu xác định, đối tượng đặt nhiều nghi vấn ra tay phóng hỏa cửa hàng trên là Trần Trung Cường (ở Đà Nẵng, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng).

Cửa hàng này do chị Đào Thị Tống Tuyết (SN 1990, ở xã An Đồng, huyện An Dương,TP. Hải Phòng) thuê của ông Đinh Văn Đại (ở quận Lê Chân) để kinh doanh quần áo, phụ kiện trẻ em.

Đối tượng Cường và Tuyết đã từng có một thời gian chung sống như vợ chồng, có một con chung nhưng không đăng ký kết hôn và đã chia tay từ lâu. Tuy nhiên, không hiểu sao Cường được cho là lại tìm đến và ra tay đốt cửa hàng?.

