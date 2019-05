Mâu thuẫn lời khai của cặp tình nhân nghi bắt cóc con chủ nhà ở Phú Quốc

Theo Thanh Niên, ngày 23/5, Công an huyện Phú Quốc (Kiên Giang) cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Văn Hữu Phong (27 tuổi) và Trần Thị Tuyết Linh (22 tuổi, cùng ngụ TP.HCM) về tội Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi. Trong đó, Phong bị tạm giam còn Linh được tại ngoại vì đang nuôi con dưới 3 tuổi.

Phong và Linh được di lý về Công an huyện Phú Quốc phục vụ điều tra. Ảnh: Zing

Theo cơ quan điều tra, vợ chồng Linh cùng giúp việc cho tiệm cầm đồ của chị Lê Thị Thùy Dương (27 tuổi, ngụ xã Hàm Ninh, huyện Phú Quốc). Trưa 14/5, chị Dương nhờ Phong giữ giùm bé trai 17 tháng tuổi để ra nhà sau. Khi người mẹ quay ra thì Phong nói vợ anh ta đã chở bé ra tiệm Internet chơi.

Phong sau đó vờ lấy xe máy đi tìm vợ nhưng cả hai cùng bé trai không quay về tiệm cầm đồ, điện thoại thì khóa máy. Nghi có vấn đề xảy ra với con nhỏ nên cả nhà đi tìm, đồng thời báo cơ quan chức năng và đăng thông tin lên Facebook nhờ cộng đồng hỗ trợ.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan chức năng đã phát hiện 2 đối tượng này đang ẵm cháu bé thuê chiếc tàu gỗ vượt biển từ thị trấn An Thới về đất liền nên tiến hành công tác vây bắt. Đến khoảng 22h cùng ngày một mũi trinh sát của Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp với Công an huyện Vĩnh Thạnh, TP Cần Thơ bắt giữ 2 đối tượng này trên chuyến xe khách về TP HCM.

Tại cơ quan công an, bước đầu 2 đối tượng khai nhận, để có tiền bỏ trốn và mang theo cháu bé, cả 2 đã lấy chiếc xe điện bán cho chủ tàu gỗ với giá 3,2 triệu đồng rồi sắm 1 chiếc điện thoại di động. Long còn yêu cầu Linh cùng tháo bỏ sim số điện thoại đang dùng trong 2 máy để chị Dương không thể liên lạc được và tránh sự truy bắt của Công an.

Trao đổi với PV Người lao động, chị Dương cho biết tinh thần của con trai chị là bé Huỳnh Lê Gia Bảo đã dần trở lại ổn định. Mấy ngày trước, bé khóc nhiều, ngủ giật mình, nhưng đến hôm nay đã đỡ khóc hơn.

Cũng theo chị Dương, trước khi bị bắt đem đi, trên tay cháu Gia Bảo có đeo 2 chiếc vòng bằng vàng nhưng khi được giải thoát về thì không còn, tay bị trầy xước nhẹ

Phong và Linh còn khai nhận do thấy bé Gia Bảo bụ bẫm dễ thương nên cả 2 muốn đưa về TP HCM để chơi cùng với con gái ruột chứ không phải đem đi bán hay đòi tiền chuộc gì cả. Sau đó, khoảng vài ngày sẽ đem bé trai này ra Phú Quốc trả lại cho vợ chồng chị Dương.

Chị Dương còn tiết lộ, Phong là bạn của chồng chị. Trước đó Phong dẫn Linh và một cháu bé khoảng 3 tuổi về nhà ở nhà chị Dương được khoảng 1 tuần thì cả 2 dẫn cháu bé đi đâu đó 5 ngày rồi về lại. Lúc trở về thì Phong về trước, Linh về sau; còn cháu bé thì không thấy đâu.

"Không biết cháu bé có phải con ruột của họ hay không. Tôi thấy cả 2 không quan tâm, chăm sóc mà đánh đập rất nhiều khiến cháu bé thấy người lạ là hoảng sợ", chị Dương cho hay.

Được biết, Phong từng có tiền án và bị đi tù. Khi ra tù, Phong không có việc làm nên xin ra Phú Quốc làm cho gia đình chị Dương.

M.H (th)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật