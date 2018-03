Mâu thuẫn chuyện nợ nần, tẩm xăng thiêu rụi xe ô tô 700 triệu của hàng xóm

Mâu thuẫn nợ nần, đối tượng tẩm xăng thiêu rụi xe ô tô hàng xóm (ảnh QTV)

Tin từ Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (17/3) cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) đang tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý Khổng Văn Miễn (SN 1962, ở khu 2, phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả) về hành vi hủy hoại tài sản theo qui định của pháp luật.

Trước đó vào khoảng hơn h ngày 15/3, chiếc xe ô tô 7 chỗ hiệu Fortune đỗ phía trước ngôi nhà 3 tầng của vợ chồng anh Ngô Tuấn Oanh và chị Phạm Thị Thơm (tại tổ 2 khu 2 phường Mông Dương, TP. Cẩm Phả) đột nhiên bị bốc cháy dữ dội và nhanh chóng bị thiêu rụi hoàn toàn chỉ còn trơ khung sắt. Rất may không có thiệt hại về người.

Đối tượng thực nghiệm hiện trường vụ tẩm xăng đốt xe ô tô hàng xóm (ảnh QTV)

Vụ việc được cấp báo tới cơ quan công an và chỉ sau gần 12 giờ đồng hồ sau, bằng các biện pháp nghiệp vụ, PC45 đã nhanh chóng khoanh vùng, sàng lọc, điều tra, xác minh và tiến hành bắt khẩn cấp đối với Khổng Văn Miễn về hành vi hủy hoại tài sản.

Nguyên nhân vụ việc ban đầu theo lời khai của Miễn, năm 2016, Miễn cùng vợ là Phạm Thị Huyền (SN 1973), có vay của vợ chồng anh chị Oanh Tuấn 100 triệu đồng để làm ăn. Tuy nhiên do làm ăn gặp khó khăn và phải nuôi con ăn học nên Miễn chưa trả nợ được. Thậm chí Miễn đã nhiều lần phải khất nợ nhưng không được.

Cũng theo Miễn, ngày 13/3, anh Tuấn có dẫn theo một nhóm người đến nhà Miễn đòi tiền, chửi bới, đe dọa và còn hành hung vợ Miễn là chị Huyền khiến chị này phải nhập viện. Bực mình, Miễn nảy sinh ý định trả thù bằng cách đốt xe nhà chủ nợ. Nghĩ là làm, đêm ngày 14/3, Miễn mang can nhựa ở nhà đi mua 15 lít xăng và đợi đến khoảng 1h sáng ngày 15/3, thời điểm ít người qua lại mới ra tay. Để camera an ninh không ghi lại, Miễn mặc quần áo mưa, đội mũ bảo mang theo can xăng đã mua cùng thùng xốp và vỏ bao tải đem chất cạnh gầm xe, tưới xăng và châm lửa đốt.

Theo An Nhiên

Dân Trí