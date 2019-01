Mâu thuẫn bột phát, một người đàn ông bị đâm tử vong trong đêm

Thông tin cho PV vào sáng nay (18/1), đại diện Công an TP. Thái Bình (Thái Bình) cho biết, vào khoảng 17h45 tối qua tại ngã tư đường Lê Quý Đôn - Ngô Quyền thuộc phường Trần Lãm (đoạn gần trụ sở Công an tỉnh) xảy ra vụ xô xát dẫn đến một người đàn ông tử vong.

Theo đó, do mâu thuẫn bột phát, cho nên Vũ Trung Anh (SN 1984), trú tại tổ 21, phường Trần Lãm đã xô xát với ông Nguyễn Văn Đô (SN 1962), trú tại tổ 17, phường Kỳ Bá (cùng TP. Thái Bình) khiến ông Văn Đô tử vong.

Khu vực xảy ra vụ xô xát. Ảnh: Bạn đọc cung cấp

Nhận được tin báo, Công an phường Trần Lãm có mặt tại nơi xảy ra vụ việc, tiến hành bảo vệ hiện trường và cấp báo về Công an TP. Thái Bình cùng đơn vị chức năng Công an tỉnh.

Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Thái Bình kịp thời có mặt, khống chế bắt giữ và bàn giao đối tượng cho phòng Cảnh sát Hình sự để điều tra.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi; ra quyết định tạm giữ đối với Vũ Trung Anh và điều tra nguyên nhân vụ việc.

