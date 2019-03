Mất 49 cây vàng ở Quảng Nam: Công an mời nhiều 'đối tượng' làm việc

Ngày 2.3, ông Nguyễn Mười - Trưởng Công an xã Đại Thạnh (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) cho biết, cơ quan công an đã mời một số người có liên quan lên làm việc, để điều tra vụ mất 49 cây vàng cất giấu trong đống lúa của gia đình bà Trần Thị Hạnh (trú thôn An Bằng, xã Đại Thạnh).

Theo ông Nguyễn Mười, qua khám nghiệm hiện trường và lời khai của bà Trần Thị Hạnh, vụ mất trộm chỉ diễn ra trong khoảng 2 giờ đồng hồ. Do hơn 14h ngày 28.2 bà Hạnh mang gạo ra chợ bán, đến 16h cùng ngày bà Hạnh về nhà thì phát hiện bị mất trộm và trình báo cho đơn vị.

“Công an điều tra đã mời 6-7 người hàng xóm và những người giao dịch mua bán với bà Hạnh vào hôm xảy ra vụ mất trộm, để lấy lời khai, thu thập thông tin và khoanh vùng đối tượng”, ông Mười cho biết.

Kho lúa nơi bà Hạnh mất 49 cây vàng.

Ông Nguyễn Mười nói thêm: Thùng lúa nơi bà Hạnh giấu vàng bị mất được đặt ở khu nhà dưới. Điều đặc biệt, tên trộm chỉ lục ở thùng lúa nơi bà Hạnh giấu vàng mà không lục những thùng lúa khác.

Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Minh Nam - Chủ tịch UBND xã Đại Thạnh cho biết, vợ chồng bà Hạnh chăm chỉ làm ăn, bà Hạnh làm nghề đi xát lúa rồi mang ra chợ bán, còn người chồng làm nông và trồng rừng.

Cũng theo bà Nam, hai vợ chồng bà Hạnh sống hiền lành không mâu thuẫn với ai trên địa bàn. Họ sống trong căn nhà cấp 4, hai người con trai đã có vợ và đi làm ở TP.Hồ Chí Minh. Nhận được tin báo, gia đình hai người con đã trở về địa phương.

Trước đó, vào sáng 28.2, UBND xã Đại Thạnh, huyện Đại Lộc nhận được trình báo của hộ bà Trần Thị Hạnh (trú thôn An Bằng, xã Đại Thạnh) về việc gia đình này mất trộm 49 cây vàng (hơn 1,8 tỷ đồng).

Theo thông tin ban đầu, đầu giờ chiều 27.2, bà Hạnh đi làm về thì tá hoả phát hiện đống lúa ở nhà dưới bị xới tung.

Tiến hành kiểm tra, bà Hạnh phát hiện 49 cây vàng mà bà cất giấu dưới đống lúa đã “không cánh mà bay”.

Ngay sau đó, bà Hạnh đã chạy đến UBND xã Đại Thạnh trình báo. Chiều cùng ngày, Công an huyện Đại Lộc đã có mặt tại nhà nạn nhân để tiến hành khám nghiệm hiện trường và khai thác thông tin ban đầu.

