Manh mối quyết định giúp công an tóm gọn kẻ cứa cổ tài xế taxi ở SVĐ Mỹ Đình

Chiều 29/1 (tức ngày 24 tháng Chạp âm lịch), nhiều người dân khu vực SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội) bàng hoàng khi phát hiện tài xế taxi bị cứa cổ tử vong.

Trên chiếc xe taxi 4 chỗ, cảnh sát tìm thấy đôi dép và con dao dính máu của nghi phạm bỏ lại. Kẻ gây án mâu thuẫn với nạn nhân hay chỉ gây án nhằm cướp tài sản?. Câu hỏi không dễ trả lời vì tài sản của nạn nhân vẫn còn nguyên vẹn.

Cơ quan chức năng tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường. Ảnh: PV

Manh mối đầu tiên cảnh sát thu được là câu nói thu được trên xe có một số âm tiết giọng Nghệ An. Tầm tuổi, giới tính nghi phạm nhanh chóng được phân tích.

Theo lời kể của Thượng tá Đặng Việt Quảng, Phó trưởng phòng cảnh sát hình sự - Công an Hà Nội, bằng các biện pháp nghiệp vụ, hình ảnh kẻ gây án được thu thập khi cơ quan điều tra mở rộng bán kính tìm kiếm lên 5 km.

“Sau khi gây án, nghi phạm chạy ra những nơi hẻo lánh, sau đó vào làng Phú Đô ở gần SVĐ Mỹ Đình để thay hình đổi dạng”, Thượng tá Đặng Việt Quảng nói thêm rằng - thời điểm đó người dân đi sắm tết tấp nập nên không để ý đến nam thanh niên đi chân đất chạy trên đường làng Phú Đô.

Tang vật vụ án.

150 cảnh sát được huy động khi danh tính kẻ gây án được xác định là Nguyễn Cảnh An - 20 tuổi từ Nghệ An ra Hà Nội chưa lâu và nghiện game nặng. Thông tin trinh sát chuyển về cho thấy An không nghề nghiệp, trước khi gây án vẫn ngày ngày vùi đầu vào trò chơi điện tử.

Sau khi xác định đối tượng bỏ trốn lên Hòa Bình, hơn 150 cán bộ, chiến sĩ được điều động từ Hà Nội lên Hòa Bình để truy bắt đối tượng. Mặc dù là đợt sát Tết nhưng lãnh đạo Bộ Công an và Công an TP Hà Nội xác định: Phải điều tra được bằng mọi cách, dù là 30 hay mùng Một Tết.

Cuối cùng, đối tượng Nguyễn Cảnh An đã sa lưới pháp luật vào chiều tối 3/2. Khi bị bắt, đối tượng An vẫn đang miệt mài chơi game và thậm chí còn rất bàng hoàng, bất ngờ khi bị tóm gọn.

Đối tượng Nguyễn Cảnh An tại cơ quan công an.

“Ở thời điểm bắt giữ, đối tượng hoàn toàn bất ngờ vì sao cơ quan công an lần ra dấu vết nhanh như vậy. Khi bị bắt thì đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội ngay”, Thượng tá Đặng Việt Quảng kể lại.

Theo lời khai của nghi phạm, do không có nghề nghiệp ổn định lại thường xuyên chơi điện tử trên mạng, không có tiền tiêu xài nên đã nảy sinh ý định cướp tài sản của lái xe taxi.

Khoảng hơn 2 tháng trước ngày gây án, do mê game, thường xuyên tụ tập ở quán internet, nên An bị bố mắng.

Đối tượng này tức giận, nên đã lấy 2,5 triệu đồng của bố rồi bỏ ra Hà Nội tìm việc. Tại đây, An sống cùng một người bạn trong phòng trọ ở khu vực quận Nam Từ Liêm.

Chiếc xe đạp An trộm được rồi đạp từ Hà Nội lên tận Hoà Bình.

An vẫn tiếp tục ra quán internet để chơi game. Tới khi hết tiền, đối tượng này nghĩ tới một video mà hắn xem qua YouTube, trong đó kể câu chuyện cảnh giác liên quan tới một vụ án dùng dao cướp tài sản của xe ôm.

Do vậy, An liền mua một con dao inox cán xanh, loại gọt hoa quả, với giá 13.000 đồng ngoài chợ.

Chiều 29/1/2019, An thủ dao trong người, đi loanh quanh ở khu vực Bến xe Mỹ Đình. Đến khoảng 18h gặp anh Nguyễn Văn Duy (SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn) là lái xe taxi của hãng Linh Anh đã tới mời An đi xe. Hai bên thỏa thuận giá chuyến đi là 50.000 đồng, di chuyển từ Bến xe Mỹ Đình tới SVĐ Mỹ Đình.

Khi ngồi trên xe, An ngồi ở ghế sau, và liên tục nghĩ cách ra tay để cướp tài sản của anh Duy.

Không những nghiện game đối tượng An còn sống rất "ảo" trên mạng xã hội.

Sau đó, An liền rút dao chồm lên, cứa một nhát rất mạnh vào cổ lái xe. Do quá bất ngờ, anh Duy chỉ kịp hét lên, rồi ôm cổ, mở cửa bỏ chạy ra ngoài dẫn đến tử vong.

Còn phần An, gây án xong đối tượng hoảng sợ, bỏ dao và dép lại hiện trường, không kịp lấy tài sản của lái xe. Sau đó, An vội vàng bỏ trốn.

Quá trình bỏ trốn, An thấy một chiếc xe đạp dựng ven đường nên đã lấy trộm, rồi dựa vào biển chỉ dẫn đường, An đạp xe tới tỉnh Hòa Bình. Khi lên đến nơi An bán chiếc xe đạp với giá 53.000 đồng rồi tiếp tục chơi game.

Nhật Tân

