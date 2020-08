Manh mối phá vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi

Kể với Zing về hành trình phá vụ bắt cóc bé trai 2 tuổi, đại tá Phạm Văn Lương, Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra, Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết quá trình xác minh, bắt giữ nghi phạm được thực hiện một cách bí mật. Chỉ những người trực tiếp chỉ đạo và tham gia giải cứu nạn nhân mới biết thông tin.

Trong vụ án này, hệ thống camera giám sát với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo ở TP Bắc Ninh đã giúp cơ quan chức năng nhanh chóng lần ra người phụ nữ chiếm đoạt cháu bé.

Chiếc xe tay ga không rõ biển số

"Ngay khi nhận trình báo của gia đình về sự mất tích của bé Gia Bảo, Công an TP Bắc Ninh cùng công an tỉnh đã cử lực lượng cảnh sát điều tra tới công viên Nguyễn Văn Cừ để xác minh, truy vết, khoanh vùng nghi phạm", đại tá Phạm Văn Lương kể về công việc triển khai tối 21/8.

Lực lượng chức năng đã sử dụng nhiều biện pháp nghiệp vụ, đưa cảnh khuyển, truy xét camera giám sát quanh hiện trường để lần manh mối.

"Công an tỉnh đã yêu cầu tất cả công an các huyện, thị xã cùng phối hợp điều tra, hướng sự tập trung, rà soát vào các khu trọ trên từng địa bàn", đại tá Lương nói.

Nghi phạm Nguyễn Thị Thu. Ảnh: H.T.

Xem xét hình ảnh từ camera giám sát quanh công viên, công an nhận định nghi phạm là một phụ nữ mặc áo trắng, quần đen, đi xe máy tay ga hiệu Honda Vision. Tuy nhiên, hình ảnh này không đủ để nhận diện người và phương tiện tình nghi.

Ông Nguyễn Việt Hùng, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Ninh, cho biết trong quá trình truy xét, trí tuệ nhân tạo đã được sử dụng để lần theo dấu vết của nghi phạm Nguyễn Thị Thu (32 tuổi, quê Cao Bằng).

"Kỹ thuật viên đã tải hình ảnh đặc điểm nhận dạng của nghi phạm lên hệ thống phân tích video. Hệ thống này tự động nhận diện và trích xuất tất cả hình ảnh camera có xuất hiện nghi phạm", ông Hùng nói với Zing.

Camera ghi hình Nguyễn Thị Thu ở thời điểm sắp rời TP Bắc Ninh. Ảnh: Sở TT&TT Bắc Ninh.

Qua thống kê, Trung tâm dữ liệu TP Bắc Ninh đã cung cấp cho công an 7 hình ảnh và 13 video quay lại hành trình di chuyển của Thu trước và sau khi bắt cóc bé Gia Bảo.

Theo đó, lúc 17h08 ngày 21/8, Thu đi xe máy đến Công viên Nguyễn Văn Cừ. Ba phút sau, cô ta có mặt tại khu vui chơi đồi cỏ.

Từ 17h11 đến 17h27, nghi phạm tiếp cận, dắt bé trai đến khu vực đỗ xe rồi di chuyển về phía ngã 4 Bệnh viện Sản Nhi - Huyền Quang.

Một phút sau, camera ghi lại hình ảnh Thu ôm bé trai phía trước, đi xe máy về cầu vượt Bồ Sơn rồi ra khỏi địa bàn TP Bắc Ninh.

Cuộc giải cứu bí mật

"Qua hình ảnh camera, chúng tôi chỉ xác định được nghi phạm dẫn cháu bé đi khỏi khu vực công viên, không nhìn rõ mặt. Biển kiểm soát xe máy của cô ta cũng chỉ nhìn thấy các chữ số 22B2-307", đại tá Phạm Văn Lương kể.

Phối hợp CSGT Bắc Ninh rà soát hàng nghìn xe máy có biển số trùng khớp, ban chuyên án xác định phương tiện nghi phạm sử dụng là 22B2-307.21. Thông tin về chiếc xe lập tức được gửi cho Công an Tuyên Quang để phối hợp truy tìm.

Khi Công an tỉnh Tuyên Quang phát hiện xe này ở huyện Yên Sơn, Công an Bắc Ninh cử thượng tá Nguyễn Văn Bình, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, dẫn đầu tổ công tác bí mật bám theo. Các đơn vị khác vẫn làm nhiệm vụ như bình thường, chỉ lãnh đạo công an tỉnh nắm được thông tin này.

Bé Gia Bảo khi được giải cứu. Ảnh: Đ.X.

Theo một cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang, sau đó, lực lượng chức năng xác định chiếc xe Vision xuất hiện tại xã Tân Long, huyện Yên Sơn. Bí mật tiếp cận, trinh sát thấy trong phòng trọ có đứa trẻ giống bé Gia Bảo.

"Công an tỉnh Tuyên Quang cùng Công an tỉnh Bắc Ninh đã bí mật triển khai hàng chục trinh sát, chờ sơ hở của nghi phạm mới xông vào tách cháu bé an toàn rồi vây bắt nghi phạm", cán bộ này kể.

Thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh cũng xác nhận toàn bộ quá trình bắt giữ được giữ bí mật tuyệt đối. Lãnh đạo địa phương nơi nghi phạm lưu trú cũng không được báo trước về cuộc giải cứu này.

"Nếu không cẩn thận giữ bí mật, rất có thể Thu sẽ dùng hung khí để khống chế, giữ cháu nhỏ làm con tin, dẫn đến nguy hiểm cho nạn nhân", Phó giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh nói.

Sau khi giải cứu bé trai, cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân về bàn giao cho gia đình. Còn Nguyễn Thị Thu được di lý về Bắc Ninh để phục vụ công tác điều tra.

Theo lời khai, Thu từng có con với người đàn ông quê Tuyên Quang. Tuy nhiên đứa trẻ sau khi sinh đã tử vong.

Giấu người tình chuyện này, nghi phạm lên kế hoạch bắt cóc bé trai cùng độ tuổi để rồi dẫn về nuôi.

Cảnh sát đã tạm giữ Thu để xác minh lời khai của cô ta.

Gần 30 giờ tìm kiếm bé trai bị bắt cóc Phát hiện Gia Bảo chơi một mình, Thu tiếp cận và bắt cóc đưa về phòng trọ. Một ngày sau, nghi phạm bị bắt khi đang ở cùng bé trai tại huyện Yên Sơn, Tuyên Quang.

