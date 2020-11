Mang “hàng trắng” vào trại lợn để giao dịch

Giao "hàng trắng" trong trại lợn

Ngày 18/11, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm (ĐTTP) về ma túy Công an Nghệ An cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố hai bị can Nguyễn Ngọc Tuấn (SN 1983, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh) và Trần Phúc Khôi (SN 1979, trú tại phường Hà Huy Tập, TP Vinh) về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hai đối tượng Tuấn và Khôi cùng tang vật tại cơ quan điều tra.

Trước đó, vào khoảng 17h ngày 9/11, Phòng Cảnh sát Cơ động Công an Nghệ An nhận được tin báo của quần chúng nhân dân với nội dung: Có 2 nam thanh niên đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành xác minh, lực lượng công an xác định hai đối tượng sẽ mang ma túy từ Nghệ An sang khu vực Đồng Bại, thuộc khối 6, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh để giao dịch mua bán nên đã triển khai phương án bắt giữ.



Khoảng 19h20’ cùng ngày, khi Tuấn và Khôi đang đi xe máy mang BKS 59K1-177.99 màu xanh xuất hiện ở khu vực trang trại lợn gần cầu Bến Thủy 1 (thuộc xã Xuân An, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), lực lượng cảnh sát cơ động đã ập vào khống chế bắt quả tang đối tượng, thu giữ tang vật là 2 túi ni lông chứa các viên nén màu xanh (nghi là ma túy) trước sự chứng kiến của chủ trang trại lợn.

Tại cơ quan điều tra, 2 đối tượng Nguyễn Ngọc Tuấn và Trần Phúc Khôi khai nhận số ma túy tổng hợp khoảng 1.000 viên Tuấn đặt mua của một người tên Nguyên (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số tiền 75 triệu đồng, sau đó Tuấn chở Khôi nhờ mang đi bán.

Con nghiện mang 3 bánh heroin đi Hà Nội

Ngày 18/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa phá thành công chuyên án, triệt xóa đường dây vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Lô Văn Hậu bị bắt quả tang khi mang 3 bánh heroin lên xe khách để ra Hà Nội "giao dịch".

Theo đó, Công an huyện Quế Phong phát hiện 1 đối tượng khả nghi thường xuyên qua lại ở các khu vực rừng núi thuộc xã Tri Lễ, huyện Quế Phong. Trinh sát xác định đối tượng nghi vấn trên có những hoạt động phạm tội liên quan đến việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy với số lượng lớn. Đối tượng nghi vấn được xác định là Lô Văn Hậu (SN 1988, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong).

Hậu là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, nhiễm HIV, thường xuyên giao lưu, gặp gỡ với các "con nghiện", đối tượng cộm cán về ma túy khác. Thời gian gần đây, Hậu thường xuyên lên khu vực biên giới giáp ranh giữa 2 xã Tri Lễ và Nậm Giải để móc nối, trao đổi với các đối tượng người Mông (Lào), lấy "hàng" về rồi vận chuyển ra các tỉnh, thành phố phía Bắc tiêu thụ.

Ngày 15/11, Ban chuyên án nhận được nguồn tin quan trọng Lô Văn Hậu chuẩn bị đưa số lượng lớn chất ma túy ra TP Hà Nội tiêu thụ. Ban chuyên án đã triển khai các tổ công tác mật phục, bắt giữ đối tượng.

Sau khi Lô Văn Hậu bắt xe khách từ Quế Phong di chuyển hướng về TP Hà Nội, một Tổ công tác chốt chặn tại ngã 3 Truông Bành, đã dừng xe, tổ chức khám xét, khống chế và bắt giữ thành công đối tượng này, thu giữ tang vật gồm 3 bánh heroin.

Tại cơ quan CSĐT Công an huyện, Lô Văn Hậu bước đầu khai nhận được một người phụ nữ nói giọng Bắc thuê tìm mua và vận chuyển số ma túy trên ra TP Hà Nội với tiền công là 20 triệu đồng. Hiện, Công an huyện Quế Phong đang tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án.

Theo Nguyễn Phê

Dân Trí

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật