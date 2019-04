Mang bạo bệnh, 'nữ quái' vẫn cầm đầu đường dây 'tín dụng đen' hàng tỷ đồng

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Hà Thị Nga (SN 1967), trú tại xã Nam Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An để điều tra về hành vi “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự".

Nga từng có 2 tiền án về tội đánh bạc. Do đang mang trong mình căn bệnh ung thư nên Hà Thị Nga được cho tại ngoại, cấm đi khỏi nơi cư trú.

Đối tượng Hà Thị Nga

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ năm 2015 đến nay, đối tượng Nga với mạng lưới phủ sóng rộng khắp ở TP Vinh và các huyện Hưng Nguyên, Nam Đàn, Đô Lương, huy động được nhiều đối tượng có máu mặt tham gia vào đường dây này. Chúng hoạt động rất kín kẽ, nhiều thủ đoạn tinh vi.

Cụ thể, Nga đã đứng ra cho hàng chục người khác vay hàng tỷ đồng nhưng không cần bất cứ giấy tờ nào. Trong giấy vay tiền (nếu có) cũng không ghi lãi suất. Với những con nợ quá thời hạn chưa trả, Hà Thị Nga đến nhà đe dọa, ép buộc để trả nợ.

Ngày 15-4, sau khi thu thập đầy đủ chứng cứ tài liệu, Phòng Cảnh sát Hình sự bắt giữ Hà Thị Nga tại nhà riêng. Khám xét khẩn cấp nơi ở người đàn bà này, cơ quan công an thu giữ hơn 700 triệu đồng; 4.400 USD; 2 thẻ ATM; 3 sổ ghi chép hoạt động cho vay và 146 giấy cho vay tiền.

Bước đầu, cơ quan công an làm rõ Nga đã cho 44 người vay với số tiền hơn 5 tỷ đồng, thu lợi bất chính hàng trăm triệu đồng.

Theo An Ninh Thủ Đô

