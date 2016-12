Màn che mắt bất thành của đứa cháu bất hiếu sát hại bà nội

Ngay khi công an Đồng Nai bắt giữ Dương Hoàng Long (36 tuổi, ngụ xã Đại Phước, huyện Nhơn Trạch) về hành vi sát hại bà nội Lê Thị Út (72 tuổi) đã khiến người dân ở xã Đại Phước rất bất ngờ.

Bà Út chính là người đã nuôi nấng, chăm sóc Long từ bé, từ khi cha mất, còn mẹ đi bước nữa.

Nghi can Dương Hoàng Long

Chiều tối cách đây 2 ngày, cụ bà 72 tuổi được người thân phát hiện đã tử vong ở sau vườn nhà, thi thể được phủ bằng bao tải, gạch đá. Trên người nạn nhân còn chiếc khăn rằn quấn quanh.

Thời điểm bà Út mất, người nhà ai cũng đau xót. Nghi can Dương Hoàng Long cũng khóc thương bà nội thảm thiết, khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Khi thấy cái chết bà Út có nhiều điểm bất thường, gia đình đã báo công an làm rõ. Tiến hành điều tra, cơ quan công an xác định bà Út tử vong do ngạt thở, trên người không có thêm thương tích.

Ngoài ra, tài sản trong nhà cũng không bị lục lọi. Nghi vấn giết người cướp tài sản nhanh chóng được loại bỏ.

Khi quá trình điều tra đang rơi vào bế tắc, thì công an nhận được thông tin từ người hàng xóm nạn nhân cung cấp rằng vào buổi chiều xảy ra sự việc, có nhìn thấy ông N.T.D. (chủ một đại lý cám ở xã Đại Phước) tới căn nhà.

Người đàn ông tên D. nhanh chóng được triệu tập lấy lời khai. Theo ông này, lúc 15h30 ngày 25/12, có đến giao cám nuôi vịt cho bà Út nhưng không thấy ai.

Khá lâu sau, Dương Hoàng Long chạy ra lấy cám giúp bà Út, điều mà trước giờ ông D. chưa từng thấy.

Bị mời lên làm việc, nhưng suốt nhiều giờ, Long không hé răng nửa lời và liên tục nói rằng không sát hại bà nội.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, cơ quan điều tra sau đó đã buộc Long phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời nghi can này, trong thời gian làm công nhân cắt cỏ cho sân golf, tiền lương 5 triệu đồng được chuyển vào thẻ ATM và bà nội giữ.

Hàng tháng bà nội có đưa cho Long ít tiền để chi tiêu. Tuy nhiên, Long thường bị bà Út la mắng chuyện hay nhậu nhẹt, tiêu xài phung phí.

Chiều 25/12, khi bị bà Út mắng, Long đã lấy chiếc khăn rồi siết cổ khiến bà nội tử vong, rồi đưa thi thể ra vườn giấu đi.

Thế nhưng, màn che mắt của đứa cháu bất hiếu đã bị cơ quan công an lật tẩy.

Theo Vietnamnet