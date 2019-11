Lý lịch bất bảo "bà trùm" đường dây trộm chó ở Thanh Hóa

Theo thông tin từ công an huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa, rạng sáng 10/11, lực lượng này đã triệt phá một nhóm chuyên đi trộm chó trên địa bàn huyện. Nhóm trộm chó do đối tượng Trịnh Thị Tình (69 tuổi), trú tại Khu 3, thị trấn Thọ Xuân cầm đầu.

Công an huyện Thọ Xuân đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với 5 đối tượng, gồm: Trịnh Thị Tình (69 tuổi), trú tại Khu 3, thị trấn Thọ Xuân; Đỗ Ngọc Dương (25 tuổi), trú tại thôn Phúc Thượng, xã Xuân Hòa; Nguyễn Văn Giáp, (25 tuổi); Nguyễn Tất Khoa (23 tuổi), đều trú tại thôn Thọ Tiến - xã Xuân Vinh và Nguyễn Văn Tiến (31 tuổi), trú tại thôn Phú Cường, xã Xuân Vinh huyện Thọ Xuân.

5 đối tượng trong đường dây ăn trộm chó do Trịnh Thị Tình cầm đầu.

Đây là ổ nhóm hoạt động lưu động liên xã, liên huyện có tính phức tạp, manh động. Phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng là: Trịnh Thị Tình và các đối tượng thỏa thuận với nhau từ trước, khi đêm xuống các đối tượng đến nhà Tình để lấy công cụ sử dụng đi trộm cắp chó, lấy xăng dự phòng đựng vào chai nhựa mang theo xe máy, sau đó chia cặp (2 người/1 xe máy) đi dọc theo các tuyến đường giao thông, vào các khu dân cư để tìm chó thả rông không có người trông giữ, dùng kích điện khống chế, câu vợt, bỏ vào bì.

Khi đã câu vợt được khoảng 5 đến 7 con chó thì quay về, gọi điện thoại trước cho Tình để mở sẵn cửa mang vào cân trọng lượng. Nhập chó xong, các đối tượng lại tiếp tục đi trộm cắp tiếp cho đến gần sáng.

Tình là đối tượng cộm cán trên địa bàn từng dính tiền án, năm 2015 đã bị TAND huyện Thiệu Hóa xử phạt 6 tháng tù treo vì tội tiêu thụ tài sản của người khác do phạm tội mà có. Tiếp đến năm 2019, bà bị công an huyện Triệu Sơn xử phạt hành chính vì hành vi trộm cắp tài sản. Đây là đối tượng thuộc sự quản lý của công an huyện, thời gian gần đây có biểu hiện tiêu thụ tài sản do trộm cắp, công an huyện đã dùng nhiều biện pháp răn đe, cảm hóa giáo dục, tuy nhiên vẫn có biểu hiện vi phạm.

Tình vừa là chủ mưu,vừa là người đi tiêu thụ, đối tượng móc nối, xúi giục, chuẩn bị công cụ, phương tiện như: kích điện, thong lọng, xăng, băng keo… cho đồng bọn chủ yếu là đối tượng đã có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp tài sản, nghiện chất ma túy, không có việc làm, thành phần chơi bời lêu lổng đi bắt trộm chó bán cho Tình với giá rẻ, sau đó đối tượng bán cho các đầu nậu kiếm lời.

Mặc dù đã lớn tuổi, dính nhiều tiền án nhưng đối tượng Tình vẫn cầm đầu đường dây ăn trộm chó

Qua quá trình đấu tranh, bước đầu các đối tượng khai nhận, ngoài lần thực hiện hành vi trộm cắp vào đêm 9/11, rạng sáng 10/11 thì các ngày trước đó còn thực hiện hành vi trộm cắp nhiều lần khác trên địa bàn huyện và các huyện lân cận như Thường Xuân, Ngọc Lặc, Cẩm Thủy, mỗi ngày khoảng 150 kg chó các loại.

Trao đổi với PV, Trung tá Lê Như Anh – Trưởng Công an huyện Thọ Xuân, cho biết, khám xét khẩn cấp nhà Trịnh Thị Tình, lực lượng chức năng thu giữ hai lồng sắt nhốt chó và nhiều công cụ phục vụ cho việc các đối tượng đi trộm cắp chó.

Trước đó, rạng sáng 15/9, Phòng CSHS Công an tỉnh Thanh Hóa đã huy động lực lượng, đồng loạt ra quân kiểm tra, khám xét tại 3 địa điểm trên địa bàn TP. Sầm Sơn (2 điểm) và xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân, bắt quả tang 17 đối tượng chuyên trộm cắp chó.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đường dây trộm chó đã hoạt động được hơn 1 năm, số lượng chó ăn cắp lên đến hơn 100 tấn. Băng nhóm này do 3 đối tượng Lê Thị Phượng (SN 1985, ngụ xã Xuân Giang, huyện Thọ Xuân), Bùi Ngọc Dương (SN 1985, ngụ xã Quảng Minh, TP Sầm Sơn) và Nguyễn Như Tuấn (SN 1982, ngụ xã Quảng Hùng, TP Sầm Sơn) cầm đầu. Quá trình điều tra, ban chuyên án đã phát hiện một căn hầm "bí mật" dưới lòng đất mà nhóm trộm chó xây dựng để nhốt chó tại gia đình đối tượng Lê Thị Phượng

Gia Hân

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật