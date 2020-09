Ly kỳ vụ người đàn ông Việt kiều bắt cóc tình địch để đòi vợ

Bắt cóc tình địch

Phạm Hoàng Vinh (67 tuổi, quốc tịch Australia) quen biết với chị T.T.T.P (38 tuổi, ngụ phường 5, TP Vĩnh Long) vào năm 2018, sau đó cả hai tiến tới hôn nhân. Tuy nhiên, Vinh sống ở Australia, còn vợ sống tại Việt Nam.

Hồi tháng 9/2019, Vinh chuyển gần 3,2 tỷ đồng vào tài khoản của mẹ vợ là bà H.T.H., để mua nhà và cho gia đình.

5 ngày sau đó, Vinh bay về Việt Nam, định cùng vợ đi mua đất, xây nhà cho cả hai ở. Tuy nhiên, Vinh không liên lạc được với vợ. Tìm hiểu, Vinh ngờ vợ mình có quan hệ tình cảm với anh N.Đ.K (ngụ TP Vĩnh Long) nên bức xúc.

Ngày 27/9/2019, Vinh đến nhà Nguyễn Hữu Tâm (cháu gọi Vinh bằng cậu) và kể lại sự việc.

Vinh nói thêm với cháu, chỉ có cách bắt giữ K. thì vợ mình mới xuất hiện. Nghe xong, Tâm bảo sẽ cho người đưa anh K. về gặp Vinh.

15h30 cùng ngày, Tâm "huy động" Lê Hoàng Trung (25 tuổi), Nguyễn Hiếu Nghĩa, Lưu Duy Phong (18 tuổi), Huỳnh Tuấn Duy (27 tuổi), Nguyễn Hữu Sang (29 tuổi) đi tìm bắt K. về cho Vinh nói chuyện.

Chiều cùng ngày, nhóm này phát hiện anh K. xuất hiện tại cửa hàng xe máy trên đường Mậu Thân nên xông vào, dùng dao khống chế chở về nhà Tâm tại xã Thanh Đức (Long Hồ).

Tại đây, ông Vinh hỏi anh K. "mày biết tao là ai không". Khi anh K. trả lời không biết, Vinh nói "tao là chồng của P".

Nói xong, người đàn ông Việt kiều đánh vào vai và đầu của "tình địch". Vinh tức giận nói thêm: "sao mày lấy vợ tao, hiện P. đang ở đâu". Vinh yêu cầu anh K. lấy điện thoại gọi chị P.

Lúc này, Vinh càng tức tối hơn khi thấy trên màn hình nền điện thoại của anh K. có cảnh thân mật với chị P.

Gã liên tục đánh tình địch, rồi bắt anh K. gọi lại cho chị P.

Khi chị P. bắt máy, Vinh nói: "tiền của tôi đưa cho em đâu hết rồi. Em đem 3 tỷ xuống chuộc mạng thằng này về…". Chị P. hứa sẽ gom tiền mang cho Vinh. Sau đó, chị P. đến Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Vĩnh Long) trình báo vụ việc.

Nhận được tin báo, Công an đến nhà Tâm kiểm tra và lập biên bản sự việc.



Quá trình điều tra, các bị can thừa nhận hành vi phạm tội. Tâm khai nhận, trước khi thực hiện hành vi bắt giữ anh K., gã được Vinh hứa cho một số tiền (không nói rõ bao nhiêu) để làm ăn.

Đối với Duy, Trung, Sang, Nghĩa, Phong do tình nghĩa bạn bè thân thiết với Tâm nên làm theo lời của bạn đi bắt anh K., chứ không có lợi ích vật chất. Còn đối với anh K. do thương tích không đáng kể nên không yêu cầu bồi thường.

TAND tỉnh Vĩnh Long vừa mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Phạm Hoàng Vinh và các đối tượng trên cùng tội bắt, giữ người trái pháp luật.

Tại toà, bị cáo Vinh trình bày do tuổi già, sức yếu và sự việc xảy ra đã lâu nên không nhớ rõ. Bị cáo cho rằng, việc bắt giữ anh K. là do không am hiểu pháp luật và chỉ muốn gây áp lực để vợ xuất hiện.

Vinh nói, khi xuống sân bay Tân Sơn Nhất chỉ có mẹ vợ ra đón. Sau đó, nhiều ngày liền, thấy vợ tìm cách lánh mặt, có khi đi qua đêm không về nên Vinh nghi ngờ và tìm hiểu thì biết chị P. có quan hệ tình cảm với anh K.

Sau khi xảy ra sự việc nói trên, Vinh quyết định cắt đứt quan hệ với vợ và đang tiến hành thủ tục ly hôn.

Theo nhận định của HĐXX, hành vi của các bị cáo là nguy hiểm, xâm phạm sự tự do của người khác.

Trong đó, Vinh là người khởi xướng và giữ vai trò chính. Còn bị cáo Tâm trực tiếp giúp tìm bắt bị hại và rủ rê các bị cáo khác cùng tham gia nên phải xử lý các bị cáo tương xứng với mức độ, tính chất hành vi phạm tội.

HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Vinh và Tâm cùng 9 tháng tù giam; Trung 7 tháng tù; Nghĩa 6 tháng tù, bị cáo Duy Phong 6 tháng tù treo.

Riêng bị cáo Duy 7 tháng 15 ngày tù, Sang 7 tháng 9 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam nên được trả tự do tại tòa.

