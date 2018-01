Luật sư vào cuộc vụ nữ sinh “tố” em họ hiếp dâm dẫn đến sinh con

Liên quan đến vụ việc nữ sinh N.T.Q (SN 1999, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội) tố bị em họ là N.K.T (SN 1978, cùng xóm) hiếp dâm đến có thai, ngày 5/11/2017, Công an huyện Chương Mỹ đã có thông báo Số 451/TB – CQĐT cho rằng chưa đủ cơ sở để khởi tố vụ án hình sự.

Theo thông báo này, tại cơ quan điều tra, đối tượng T thừa nhận 2 lần quan hệ tình dục với nữ sinh Q nhưng đã được nạn nhân đồng ý. Bên cạnh đó, gia đình T đã cung cấp T có sổ điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần của Bệnh viện An thần (Sở Y tế Thành phố Hà Nội) từ đầu năm 2016. Hiện tại, T cũng không có mặt tại địa phương.

Giấy trình bày thừa nhận hành vi hiếp dâm của N.K.T. Ảnh gia đình nạn nhân cung cấp

Cho rằng kết luận này chưa thỏa đáng, sáng 2/1/2018, nữ sinh N.T.Q cùng bố là ông N.K.V. đã có mặt tại văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội để trình báo vụ việc.

“Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã tiếp nhận đơn thư của gia đình tôi. Họ hứa sẽ chỉ đạo Công an huyện Chương Mỹ tập trung điều tra và sớm đưa ra kết luận về vụ việc”, ông N.K.V. cho hay.

Trong đơn gửi PC44 Hà Nội, gia đình ông V. cho rằng sau gần bốn tháng thụ lý, Công an huyện Chương Mỹ đã không tổ chức khám nghiệm hiện trường (chỉ cử hai cán bộ xuống nhà chụp ảnh), không trưng cầu giám định tổn thương sản khoa đối với con gái mình, tổ chức giám định AND cho con trai của nạn nhân nhưng lại không lấy mẫu ADN của T. nhằm truy nguyên đồng nhất, xác định quan hệ ruột thịt.

Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, cháu N.T.Q nghẹn ngào: “Cả 2 lần, T đều ép cháu quan hệ dù cháu đã giãy giụa, la hét đến khản tiếng”.

Cháu N.T.Q cùng tập đơn thư, giấy tờ và chứng cứ liên quan đến vụ việc để gửi đến cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội

Ngồi bên cạnh con gái, ông V. giọng như lạc đi: “Gia đình chúng tôi ngay cạnh nhà T, lại họ hàng và qua lại thường xuyên, tôi chưa bao giờ thấy T có biểu hiện của bệnh tâm thần. Không thể có chuyện đó được…”.

Ông V. cũng khẳng định, tại thời điểm đó (khi công an huyện Chương Mỹ ra thông báo về vụ việc), T vẫn có mặt tại nhà và đi làm, sinh hoạt bình thường chứ không trốn khỏi địa phương như nội dung thông báo.

Chiều 2/1, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, luật sư Phan Văn Hào, Công ty luật TNHH Khánh Phan (Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội) cho biết: “Sổ điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần chưa đủ chứng cứ để miễn trừ trách nhiệm hình sự. Theo Luật giám định Tư pháp, việc chứng nhận một người bị bệnh tâm thần phải do cơ quan có thẩm quyền chứng nhận thuộc Bộ Y Tế thực hiện”.

Luật sư Phan Văn Hào cũng chia sẻ, anh và công ty luật TNHH Khánh Phan sẽ hỗ trợ pháp lý miễn phí cho gia đình cháu N.T.Q trong quá trình khiếu kiện để đòi lại công lý.

Luật sư Phan Văn Hào (phải) đang nghiên cứu hồ sơ vụ việc.

Liên quan đến sự việc trên, trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết, cơ quan này vẫn đang tích cực điều tra vụ việc nói trên.

Theo trung tá Dũng, sau một thời gian được xác định vắng mặt tại địa phương, ngày 25/12 vừa qua, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Công an xã Quảng Bị triệu tập N.K.T. để lấy mẫu AND đi xét nghiệm.

“Hiện vẫn chưa có kết quả giám định, phải chờ kết quả này để có căn cứ kết luận vụ việc” - trung tá Dũng thông tin.

Đối với thông tin gia đình ông T cung cấp sổ điều trị ngoại trú về tâm thần, CQĐT Công an huyện Chương Mỹ có ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần hay không, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ cho biết: “Vụ án đang trong quá trình điều tra, việc có tâm thần hay không không quan trọng, nếu tâm thần mà phạm tội thì vẫn xử lý theo quy định”.

Trước đó, gia đình nữ sinh N.T.Q tố cáo việc Q bị N.K.T 2 lần thực hiện hành vi cưỡng bức vào thời điểm cuối năm 2016 và đầu năm 2017. Đáng chú ý, T là em họ và cũng là hàng xóm thân thiết với gia đình Q. Đến khi thai nhi được 25 tuần tuổi, gia đình mới phát hiện sự việc. Ngay sau đó, gia đình thiếu nữ này đã trình báo sự việc với cơ quan chức năng. Đến tháng 11/2017 , nữ sinh Q. đã sinh một bé trai khỏe mạnh. Cơ quan CSĐT công an Chương Mỹ đã lấy mẫu gien của 2 mẹ con Q. để đi giám định. Riêng đối tượng N.K.T. được cho là bỏ trốn khỏi địa phương nên cơ quan điều tra chưa thể lấy mẫu của đối tượng này để giám định Trưa 25/12, lực lượng chức năng phát hiện T. có mặt ở địa phương nên đã áp giải đối tượng này lên trụ sở làm việc, lấy mẫu gien để giám định đồng thời tiếp tục lấy lời khai, làm rõ những nội dung mà gia đình nữ sinh tố cáo.

Trần Tuấn