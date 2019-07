Mới đây, theo một số tờ báo đã đưa tin, bị can Đinh Bằng My (nguyên Hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc nội trú THCS Thanh Sơn, trú ở phố Hạ Sơn, thị trấn Thanh Sơn, Phú Thọ) - kẻ dâm ô hàng loạt học sinh nam đã được thay đổi biện pháp ngăn chặn.

Bị can này được tại ngoại sau 6 tháng bị tạm giam, cấm đi khỏi nơi cư trú để chờ xét xử sơ thẩm.

Một lãnh đạo UBND thị trấn Thanh Sơn cho biết, quyết định cho bị can này tại ngoại được cơ quan tố tụng công bố khoảng một tháng trước. Ông My đang được chính quyền địa phương quản lý.

Diễn biến trên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Việc bị can Đinh Bằng My được tại ngoại khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Ảnh: TL

Liên quan tới sự việc trên, trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội, chuyên gia pháp lý Nguyễn Gia Hải bày tỏ quan điểm: "Theo tài liệu của CQĐT, trong khoảng thời gian từ cuối năm 2016 - 2018, với cương vị là hiệu trưởng, ông My đã nhiều lần gọi các nam sinh lớp 7,8,9 của trường lên phòng làm việc với lý do nhắc nhở vi phạm, hỏi thăm tình hình học tập.

Tại đây, ông My đã yêu cầu các em học sinh nằm lên giường ngủ, cởi hết quần áo rồi có hành vi dùng tay sàm sỡ, xâm hại; đồng thời yêu cầu các nam sinh thỏa mãn dục vọng cho mình. Mỗi lần thực hiện xong hành vi, ông My thường cho các nạn nhân ăn bánh kẹo, cho tiền từ 20.000 đến 50.000 đồng và dặn không được kể lại sự việc với ai.

Cuối năm 2018, với hành vi của mình, ông Đinh Bằng My đã bị CQĐT tiến hành khởi tố và tạm giam về tội "Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" theo Khoản 2 Điều 146 Bộ luật Hình sự 2015, với cáo buộc đã lạm dụng tình dục nhiều nam sinh của trường trong một khoảng thời gian dài. Sau khi bị phơi bày, vụ án thu hút được sự quan tâm đặc biệt từ phía dư luận.

Theo BLTTHS 2015 quy định bị can phạm tội ít nghiêm trọng hoặc không nghiêm trọng sẽ không bị tạm giam mà cho phép tại ngoại.

Trên thực tế, hành vi của ông My đã trực tiếp xâm hại tình dục đến các em nhỏ dưới 16 tuổi đang là học sinh nơi ông làm hiệu trưởng. Không những vậy, hành vi phạm tội này đã được My thực hiện rất nhiều lần trong suốt 2 năm (từ 2016 đến 2018)

Bên cạnh đó, ông My có HKTT tại huyện Thanh Sơn, điều này đồng nghĩa với việc, ngay sau khi được tại ngoại, Đinh Bằng My được tự do trong chính nơi mà mình đã thực hiện hành vi phạm tội".

"Ngoài ra, các nam sinh là nạn nhân của ông My đa phần đều đang sinh sống cùng gia đình tại huyện Thanh Sơn. Sau khi bị xâm hại, các em nên được cách ly, được trị liệu tâm lý thì thay vào đó là việc các em sẽ phải chạm mặt, phải đối diện hằng ngày với chính kẻ phạm tội. Điều này khiến không ít người phải lo lắng.

Từ đó có thể thấy rằng, việc cơ quan chức năng cho ông My tại ngoại không sai nhưng xét về bản chất và hậu quả vụ án, thay đổi biện pháp ngăn chặn đối với bị can này là không phù hợp", ông Hải nhấn mạnh.

