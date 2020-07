Lừa xin vào các trường công an chiếm đoạt tiền tỷ bị lãnh án

Theo cáo trạng, từ năm 2015 đến năm 2016, do biết nhiều người muốn xin cho con, cháu của mình vào học trong các trường công an mà không qua thi tuyển, năm bị cáo trên đã đưa ra thông tin gian dối rằng có quen biết, có khả năng xin được vào học tại các trường Công an để các bị hại tin tưởng, giao tiền xin đi học rồi chiếm đoạt. Để tạo thêm lòng tin, khi đến hẹn, các bị cáo thường đưa ra thông tin như: đợt này chỉ có hai trường hợp đi học nên chờ đợt sau; đang có trục trặc, chờ thêm thời gian nữa…

Các bị cáo tại tòa

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thanh Vân còn đưa cho các bị hại một số bản photocoppy quyết định, giấy nhập học giả của Trường Trung cấp Công an và lịch công tác giả của Phòng tổ chức cán bộ - Công an tỉnh Đắk Lắk để tạo lòng tin. Bằng các thủ đoạn trên, Nguyễn Thị Thanh Vân đã chiếm đoạt tổng số tiền hơn 1,8 tỷ đồng của bảy bị hại, Nguyễn Thị Hồng chiếm đoạt 420 triệu đồng của bốn bị hại, Vũ Công Minh chiếm đoạt 450 triệu đồng của một bị hại, Lê Tiến Cảnh chiếm đoạt số tiền 60 triệu đồng của một bị hại và Bùi Thị Thực chiếm đoạt 30 triệu đồng của một bị hại…

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thanh Vân khai nhận, các giấy tờ giả mạo như giấy báo nhập học, quyết định cử cán bộ, chiến sĩ đi học đều nhận từ ông Y Tuyến Ksơr, nguyên Thượng tá, nguyên Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đắk Lắk, hiện đang chấp hành án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, ông Y Tuyến không thừa nhận việc này, cũng không có cơ sở nào chứng minh, nên cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý các bị cáo về hành vi làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Kết thúc phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thanh Vân 13 năm tù giam, bị cáo Nguyễn Thị Hồng 8 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Vũ Công Minh 8 năm tù giam, bị cáo Lê Tiến Cảnh 2 năm 6 tháng tù giam và bị cáo Bùi Thị Thực 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo.

