Lừa thiếu nữ vào nhà nghỉ, khống chế đòi quan hệ tình dục

Liên quan đến vụ án trên, ngày 26/4, cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang (Hải Dương) cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Bình về hành vi giữ người trái pháp luật. Hiện đơn vị đang củng cố hồ sơ, làm rõ thêm hành vi phạm tội của đối tượng này.

Lê Đức Bình có vợ và một gia đình đủ đầy. Trước khi xảy ra vụ án một thời gian, Bình từ Trung Quốc trở về (đối tượng này sang lao động tự do ở Trung Quốc).

Khoảng 18h30 ngày 20/2, đối tượng bắt taxi từ Tứ Kỳ đến Ninh Giang. Trong khi đi lang thang trên đường, anh ta gặp em Trịnh Thu Tr.

Thấy Tr xinh xắn, trong đầu gã đàn ông đồi bại này nảy sinh ý định bệnh hoạn. Bình nói với Tr rằng anh ta có một cô con gái tên Huyền cũng trạc tuổi Tr. Huyền bỏ nhà đi nhiều ngày nay, Bình đã bỏ công đi tìm con gái nhưng Huyền không về nhà.

Đối tượng nhờ em Tr khuyên giúp Huyền về nhà. Bình nói với em Tr rằng Huyền đang ở nhà nghỉ Hoa Phượng, Tr tin, đã đi với Bình. Sau đó Bình bắt taxi đưa cháu Tr đến một nhà nghỉ ở thị trấn Ninh Giang.

Tại đây, Bình thuê phòng 203 và nói dối cháu Tr rằng con gái anh ta đang ở trên đó. Khi cháu Tr lên phòng kiểm tra, thấy không có ai định quay ra thì đối tượng này ở phía sau, đẩy Tr vào phòng rồi chốt cửa lại.

Hơn hai tháng kể từ sau sự việc đã xảy ra, Tr vẫn hoảng loạn. Theo lời nạn nhân, sau khi vào nhà nghỉ, Bình nhiều lần đòi quan hệ tình dục nhưng em không đồng ý...

...Về phần gia đình Tr, gần 22h cùng ngày vẫn không thấy con gái trở về, gia đình đôn đáo khắp nơi đi tìm. Qua những người dân sống ở hai bên đường, họ tìm được người lái xe taxi và biết rằng em đi cùng một người đàn ông đến nhà nghỉ và sau đó tiến hành giải cứu được em.

Tiếp nhận thông tin, Công an huyện Ninh Giang đã tiến hành ghi lời khai của cháu Tr, thu thập bằng chứng, củng cố hành vi phạm tội của đối tượng Bình. Sau hai tháng củng cố chứng cứ, cuối tháng 4-2017, cơ quan CSĐT Công an huyện Ninh Giang đã có căn cứ ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Đức Bình về tội “giữ người trái pháp luật”.

