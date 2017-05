Lừa cho gấu bông, gã đàn ông 64 tuổi giở trò dâm ô bé gái

Công an huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) vừa ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Ngọc Hiển, sinh năm 1953, ở phường Thị Nại, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về hành vi dâm ô trẻ em. Nạn nhân trong vụ án này là cháu H.T.L, 11 tuổi, ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia...

Trước đó, ngày 5/5, Công an huyện Tĩnh Gia nhận được tin báo của Công an xã Hải Hòa về việc cháu L. bị Nguyễn Ngọc Hiển xâm hại tình dục. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Tĩnh Gia đã trực tiếp xuống gia đình cháu L. để tiến hành điều tra, xác minh, làm rõ.

Đối tượng Nguyễn Ngọc Hiển

Được biết Hiển đã có vợ và 2 con, hiện đang làm nghề kinh doanh qua hình thức trò chơi “Thảy bóng vào ô chữ” tại thôn Đông Hải.

Tối 5/5, cháu L. đến khu vui chơi hội chợ và tham gia trò chơi này. Thấy cháu L. đứng xem, Nguyễn Ngọc Hiển đã dụ dỗ cháu ở lại và sẽ cho cháu con gấu bông. Đến 21h30, sau khi đi chơi xung quanh khu vực hội chợ, cháu L. một mình quay lại gian hàng trò chơi của Nguyễn Ngọc Hiển.

Thấy xung quanh không có người, Hiển liền đưa cháu vào khu vực phía sau gian hàng là nơi dùng để ngủ và nấu ăn để sàm sỡ và dâm ô nạn nhân .

Ngọc Hưng