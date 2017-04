Lừa bé gái 10 tuổi đi bắt ốc, gã yêu râu xanh hiện nguyên hình

Chiều ngày 21/4, TAND Cấp cao tại TP. HCM đã bác đơn kháng cáo, tuyên y án sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Văn Tươi (53 tuổi, ở huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai). Trước đó, Tươi bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 12 năm tù về tội “Hiếp dâm trẻ em”. Sau phiên sơ thẩm bị cáo đã làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Bị cáo Nguyễn Văn Tươi

Theo điều tra, Tươi từ Vĩnh Long tới huyện Nhơn Trạch làm thuê. Chiều ngày 17/1/2016, sau khi uống rượu xong, Tươi nhìn thấy cháu A. (lúc đó khoảng 10 tuổi) đang tha thẩn chơi gần đó, anh ta liền rủ bé gái đi bắt ốc. Đứa bé ngây thơ tưởng thật đi theo. Khi tới khu nhà gỗ gần ao không có người qua lại, Tươi liền giở trò đồi bại với đứa trẻ chỉ đáng tuổi cháu của mình. Trong lúc “hành sự”, bé gái kêu lên đau đớn, Tươi mới bừng tỉnh thả cô bé ra.

Đến 14h cùng ngày, không thấy con gái đâu, chị C. hớt hải đi tìm thì thấy con gái đứng thất thần bên bờ ao vội đưa con về nhà. Về tới nhà, bé A. đã kể lại sự việc với mẹ. Tá hỏa, chị C. vội tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Tại phiên phúc thẩm, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội và mong HĐXX xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo bởi bị cáo ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bản thân bị cáo từng tham gia trong quân đội được tặng thưởng huân chương chiến công và chiến sĩ vẻ vang. Ngoài ra, gia đình bị hại cũng đã có đơn bãi nại cho bị cáo.

Tuy nhiên, xét thấy hành vi của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, xem thường pháp luật, gây dư luận xấu nên HĐXX quyết định bác đơn kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm đối với Nguyễn Văn Tươi.

Theo Đoàn Nga

Vietnamnet