Long An: Nam thanh niên bóp cổ thiếu nữ 17 tuổi đến chết vì muốn quan hệ tình dục

Ngày 19/5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Mai Văn Hà (2002, ngụ huyện Đức Hòa) về hành vi "Giết người".

Đối tượng Hà tại cơ quan công an.

Theo đó, tối 23/4, Hà rủ H. (17 tuổi, là bạn bè) đến một quán ốc trên đường Tỉnh lộ 10, thị trấn Đức Hòa để uống bia. Sau đó, cả 2 đến cà phê chòi để uống nước. Tại đây, H. kéo áo khoe hình xăm trên vai của mình cho Hà xem nên Hà nảy sinh ý định quan hệ với H.

Sau đó, H. chia sẻ bị bạn trai chia tay nên được Hà an ủi. Do muốn được quan hệ tình dục với H. nên Hà đã kéo tay H. và sau đó bóp cổ khiến H. nằm bất động. Sau khi gây án, Hà bỏ về nhà và kể cho gia đình nghe.

Gia đình đã đưa Hà đến cơ quan công an trình diện và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Theo Minh Anh (Tổ Quốc)

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật