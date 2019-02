Lời khai man rợ của người chồng sát hại vợ và người bạn thân vì ghen tuông

Ngày 13/2, Trung tá Nguyễn Thanh Tùng - Người phát ngôn của Công an tỉnh Bến Tre cho biết Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Thành Hổ (45 tuổi, ngụ xã Tân Phú Tây, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi " Giết người ".

Nghi phạm Hổ bị bắt tạm giam sau khi giết chết vợ và bạn thân.

Đây là vụ án gây chấn động dư luận tỉnh Bến Tre ngày mùng 5 Tết Nguyên đán khi cả 2 người phụ nữ bị cắt cổ chết tại chuồng vịt. Nạn nhân chính là vợ của Hổ và người bạn thân của vợ Hổ.

Tại cơ quan điều tra, Hổ khai nhận giữa Hổ và vợ là bà Mễ đã có mâu thuẫn, bà Mễ nhiều lần đòi li dị Hổ bởi bà Mễ có phát sinh tình cảm với người bạn thân. Cụ thể, trong thời gian hùn vốn chăn nuôi vịt với bà Dung, giữa bà Mễ và bà Dung nảy sinh tình cảm " đồng tính " khiến mối quan hệ gia đình Hổ rạn nứt nên Hổ quyết định sát hại cả 2 người cho bõ tức.

Để thực hiện kế hoạch, vào rạng sáng mùng 5 Tết, Hổ chuẩn bị sẵn 1 con dao rồi cắt cổ vợ là bà Mễ, sau đó tiếp tục sát hại bà Dung ngay chính tại chuồng vịt. Sau khi giết người, Hổ đã lấy xe máy đến cầu Hàm Luông nhảy sông tự tử nhưng được người dân cứu sống, đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng làm rõ.

Sau 4 ngày điều trị tại bệnh viện, khi sức khỏe bình phục, Hổ được bệnh viện cho ra viện vào chiều 12/2 thì bị cơ quan CSĐT thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Người dân cho biết, vợ chồng Hổ đã có 2 người con trưởng thành, còn bà Dung đã ly thân chồng và có một người con.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra, làm rõ.

Theo Helino

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật