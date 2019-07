Lời khai lạnh lùng của đối tượng giết cô ruột ở Bình Dương

Ngày 20/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cho biết đã ra quyết định tạm giữ Lưu Minh Nhị (18 tuổi, thường trú tại An Giang) về hành vi giết người , cướp tài sản .

Đối tượng Lưu Minh Nhị tại trụ sở công an

Tại công an, Nhị khai, gã cùng bạn gái là Nguyễn Thị Mỹ Châu (ở Bình Dương) dọn đến ở với cô ruột là bà Lưu Thị Thu tại phòng trọ thuộc khu phố Bình Đáng (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương) hơn một tháng nay. Do cả hai đều bỏ học, ăn chơi lêu lổng không chịu đi làm nên bị cô ruột la mắng.

Nguyễn Thị Mỹ Châu (ở Bình Dương)

Vào tối 17/7, Nhị tiếp tục bị nạn nhân la vì chỉ biết chơi game không lo làm ăn nên hắn bực tức đã cãi tay đôi với cô ruột sau đó đi ngủ.

Đến rạng sáng 18/7, Nhị thức dậy vẫn còn bực tức chuyện bị cô la rầy nên Nhị đã dùng dao đâm nhiều nhát vào bà Thu.

Khi nạn nhân tử vong, hắn lấy một chiếc nhẫn vàng, tiền rồi cùng Châu bỏ trốn sang Đồng Nai tiếp tục chơi game cho đến khi bị công an TP. Biên Hòa ập vào bắt giữ.

Công an TP. Biên Hòa bắt hai đối tượng tại tiệm game thuộc tỉnh Đồng Nai

Đến sáng 18/7, sau khi tiếp nhận thông tin về vụ án mạng, Công an tỉnh Bình Dương huy động nhiều lực lượng khám nghiệm hiện trường, điều tra... Công an xác định Nhi và Châu là nghi can của vụ án nên ra thông báo truy tìm kèm hình ảnh...

Đến chiều 19/7, từ hình ảnh trên các phương tiện truyền thông, người dân phát hiện cặp đôi này cùng với chiếc xe có biển số như báo chí đăng thông tin, ở một quán internet thuộc khu phố 5 (phường Long Bình, TP Biên Hòa, Đồng Nai).

Nhận được tin báo, Công an phường Long Bình bắt giữ hai nghi phạm bàn giao cho Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bình Dương) điều tra xử lý.

Theo cơ quan điều tra, do Châu chưa đủ 18 tuổi nên sau khi ghi lời khai sẽ cho gia đình bảo lãnh.

Bảo Hằng

