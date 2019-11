Lời khai của thanh niên cầm búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng Kim Hồng ở Long An

Ngày 29/11, Công an huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An cho biết đang tạm giữ hình sự Huỳnh Lợi Phát (32 tuổi, ngụ huyện Tân Trụ) về hành vi "Cướp tài sản".

Phát được xác định đã dùng búa cướp tiệm vàng Kim Hồng tại ấp 6, xã Nhị Thành vào ngày 25/11 vừa qua.

Tại cơ quan công an, Phát khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã vác búa đi cướp tiệm vàng.

Phát bị camera an ninh ghi lại.

Chiều 25/11, Phát vác búa bỏ vào giỏ xách chạy xe qua nhiều tiệm vàng để thực hiện hành vi cướp. Tuy nhiên, các tiệm vàng có bảo vệ và đông người nên Phát sợ không dám ra tay.

Đến tiệm vàng Kim Hồng, Phát thấy chủ tiệm này sơ hở nên vào vờ hỏi mua vàng rồi dùng búa đập kính, cướp vàng.

Sau khi cướp được vàng, đối tượng đều khiển xe máy chạy đến ngã tư Nhựt Chánh và rẽ về Đường tỉnh 832C đi ra xã An Nhựt Tân và đi thẳng về nhà ở thị trấn Tân Trụ.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng tỉnh Long An đã có mặt khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh.

Công an cho biết, đối tượng gây án đi xe tay ga hiệu AirBlade màu đỏ - đen, không biển số. Trên người mặc áo khoác, quần Jean, đội nón bảo hiểm màu đỏ, mang găng tay đen, đeo túi da.

Vào cuộc truy xét, công an đã bắt giữ Phát khi đang lẩn trốn tại Long An. Bước đầu, công an xác định số vàng Phát cướp được khoảng 6 cây vàng tương đương số tiền khoảng 170 triệu đồng.

Theo Trí thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật