Lời khai của thanh niên 20 tuổi đâm chết người sau va chạm giao thông ở Sài Gòn

Ngày 17/10, Công an quận Bình Tân, TPHCM đang giữ Trần Hoà Minh (20 tuổi, ngụ huyện Cần Đước, tỉnh Long An) để điều tra về hành vi "Giết người".

Tại cơ quan công an, Minh khai nhận, khoảng 15h ngày 13/10, Trần Quốc Việt (23 tuổi, ngụ tỉnh Long An) điều khiển xe máy hiệu Sirius mang BKS: 62M1-231.88 chở Minh tới cơ sở phế liệu nằm ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân chơi và tổ chức ăn nhậu.

Tới 18h cùng ngày, tàn tiệc nên Minh lấy xe máy chở Việt ra về. Khi đi tới trước cây xăng ở địa chỉ 822 Hương Lộ 2 thì có 5 thanh niên đi 2 xe máy lạng lách phía trước đầu xe của Minh nên va chạm nhẹ. Minh nói lớn là "Mấy anh chạy xe kỳ vậy sao em chạy…?".

Trong nhóm thanh niên này có anh Huỳnh Văn Sỹ (31 tuổi, ngụ tỉnh Đồng Tháp). Nhóm thanh niên dừng xe rồi xông lại dùng tay, nón bảo hiểm đánh Minh và Việt. Minh hoảng sợ bỏ chạy thì bị 1 người trong nhóm cầm dao dài đuổi theo. Minh chạy tới tiệm hớt tóc A Đẩu gần đó đi vào bên trong lấy 1 cây kéo và 1 đoạn tuýp sắt dài khoảng 30m.

Hiện trường vụ án mạng.

Sau đó, Minh chạy ra thấy Việt bị nhóm thanh niên đánh nên dùng kéo đâm loạn xạ. Một lúc sau, anh Sỹ bị Minh đâm trúng ngực gục xuống đất. Gây án xong, Minh và Việt lên xe về và nhờ 1 người bạn cất giấu. Tiếp đó, Minh và Việt điều khiển xe máy về tỉnh Long An. Anh Sỹ được cấp cứu điều trị nhưng tối cùng ngày anh đã tử vong do vết thương thủng tim, thủng mạch…

Công an khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai, điều tra truy xét. Qua trích xuất camera an ninh, công an xác định 2 đối tượng sau khi gây án đi xe máy về Hương Lộ 2 – Mã Lò. Sau đó, cả 2 ghé vào cơ sở phế liệu ở đường Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

Ngay trong đêm, công an đã mời nhiều người có liên quan đến làm việc. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Minh và Việt là 2 đối tượng có liên quan tới cái chết của anh Sỹ và đang lẩn trốn ở tỉnh Long An nên truy xét.

Công an làm việc với Việt còn Minh đi đâu không ai rõ. Trưa 14/10, Minh được gia đình vận động và tới công an đầu thú có khai báo như trên.

