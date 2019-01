Lời khai của nhóm giang hồ bắt cóc con bạc, đánh đập để đòi nợ

Tại cơ quan công an, nhóm đối tượng thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Phạm Văn Liu (hay gọi là Lưu, 38 tuổi), Tống Văn Hạnh (46 tuổi) cùng ngụ tỉnh Lào Cai và Lê Hữu Năm (46 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Bình) có quen và chơi chung với nhau. Lưu nghiện cờ bạc nhưng không có tiền chơi nên nhờ Năm vay mượn tiền để đi đánh bạc. Năm gọi cho Du (chưa rõ lai lịch) mượn 300 triệu đồng. Cả nhóm mượn được tiền thì lên tỉnh Lâm Đồng để đánh bạc và thua hết. Sau đó, nhóm thuê khách sạn lưu trú.

Ngày 8/1, Du điện thoại yêu cầu Năm gọi cho Lưu đòi tiền. Năm nói là nhóm chơi thua hết tiền và đang ở khách sạn. Du gọi điện cho đám đàn em đi xe ô tô từ Bình Dương lên Lâm Đồng để nói chuyện với nhóm con nợ. Khi đi nhóm mang theo súng để đề phòng.

Khi lên tới nơi, nhóm Lưu nói không có tiền trả nợ nên nhóm Du đã khống chế “bắt cóc” chở về tỉnh Bình Dương. Sau đó, chúng chở tới khu nhà ở xã hội Becamex, khu phố 4, phường An Phú, TX.Thuận An, tỉnh Bình Dương để giam giữ và gọi điện thoại cho gia đình các nạn nhân gửi tiền vào tài khoản mới thả người.

Ngày 10/1, Năm lợi dụng nhóm bắt cóc sơ hở gọi cho con trai ở ngoài Bắc nói là đang bị giam giữ. Con trai Năm đã báo công an vụ việc. Nhận tin, Công an TX.Dĩ An đã vào cuộc điều tra xác định đúng như con nạn nhân trình báo. Công an đã tiếp cận và giải cứu thành công nhóm của Lưu và bắt giữ các đối tượng Vượng, Hợp, Đoàn. Khám xét thu giữ thêm 2 khẩu súng tự chế bằng kim loại giống súng Rulô, 30 viên đạn bằng chì, 5 mã tấu, gậy ba khúc, cây đánh bóng chày và nhiều sổ sách giấy tờ liên quan đến việc cho vay tín dụng đen.

Tại công an, các đối tượng khai nhận hành vi. Băng nhóm của Du là những đối tượng chuyên cho vay nặng lãi, bảo kê,… hành động rất manh động.

Công an TX.Thuận An đã tiến hành ra quyết định tạm giữ các đối tượng Vượng, Hợp, Đoàn, đồng thời thông báo thông tin tội phạm cho Công an huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng phối hợp điều tra về hành vi bắt người trái pháp luật và đánh bạc của các đối tượng Du, Vượng, Đông, Phong, Viết, Lưu.

