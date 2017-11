Lời khai của người đã có vợ khống chế bạn gái trong phòng trọ

Ngày 5.11, Công an TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết, đang tạm giữ Nguyễn Xuân Dũng (23 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: C.T

Tại cơ quan công an, Dũng khai nhận hành vi phạm tội của mình. Theo đó, Dũng và chị C.T.T (24 tuổi, cùng ngụ tỉnh Đắk Lắk) có quan hệ tình cảm với nhau. Mới đây, chị T biết Dũng đã có vợ nên chủ động chia tay, cắt đứt quan hệ tình cảm. Nhưng Dũng không chịu và tìm cách gặp để níu kéo.

Chiều 3.11, Dũng điều khiển xe máy tới đón chị T ở công ty và chở về phòng trọ tại khu phố 7, phường Long Bình, TP.Biên Hòa. Tại đây, Dũng yêu cầu chị T nối lại tình cảm nhưng chị không chịu và xảy ra cự cãi lớn tiếng.

Bất ngờ, Dũng dùng dao khống chế chị T và dọa mở van bình gas, châm lửa để 2 người cùng chết trong phòng trọ nếu chị T vẫn quyết tâm từ chối nối lại quan hệ tình cảm với mình. Người dân địa phương đã phát hiện và báo công an địa phương.

Đến 20h cùng ngày, Công an phường Long Bình và lực lượng Cảnh sát 113, Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt để thuyết phục nhưng Dũng vẫn không hợp tác. Do Dũng ngoan cố không chịu thả chị T nên lực lượng chức năng đã phá cửa phòng đột nhập vào khống chế Dũng, đưa về trụ sở công an làm việc.

Hiện Công an đang điều tra làm rõ vụ việc.

Theo Dân Việt