Lời khai của nghi phạm giết người giấu xác trong bao tải

Ngày 26/4, cơ quan điều tra công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đơn vị đã tạm giữ đối tượng Chử Tuấn Sơn (SN 1969, trú tại phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội), là nghi phạm trong vụ án giết người nhét vào bao tải phi tang ngoài bãi rác ngày 24/4.

Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận mình làm nghề bán trà đá trên địa bàn gần sân vận động Mỹ Đình, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội. Trong quá trình bán hàng, Sơn quen biết Vũ Thanh T. (22 tuổi, ở phường Mỹ Đình 2, sinh viên năm cuối một trường ĐH ở Hà Nội, là nạn nhân trong vụ án). Sơn đã nhờ T. vay hộ tiền.

Tối 9/4, Sơn dẫn T. về nhà để bàn đến chuyện nhờ vay tiền hộ, tuy nhiên đã bị T. từ chối. Thấy T. không muốn giúp mình, Sơn liền dùng gạch đánh nhiều lần vào đầu nạn nhân đến bất tỉnh. Sau khi nạn nhân đã bị đánh gục, Sơn kéo thi thể vào giấu trong nhà rồi lấy xe và điện thoại của nạn nhân mang đi cất giấu. Xong việc đối tượng tiếp tục ra vỉa hè bán trà đá để tạo bằng chứng ngoại phạm.

Khu vực phát hiện thi thể nạn nhân.

Tuy nhiên không an tâm, khuya ngày 9/4, Sơn đã bịt kín thi thể nạn nhân, nhét vào bao tải và mang ra phi tang ở khu vực bãi rác làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm. Tiếp đó, đến ngày 11/4 thì đối tượng bắt xe vào Bình Dương lẩn trốn. Ngày 25/4, nghi phạm bị lực lượng công an bắt giữ khi đang trốn tại một nhà người quen của hắn ở khu công nghiệp Sóng Thần, tỉnh Bình Dương.

Trước đó, vào sáng ngày 24/4, một người phụ nữ làm nghề nhặt đồng nát đã phát hiện một thi thể bị nhét trong bao tải, lộ phần chân cháy sém tại đàm nước cạnh bãi rác làng Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Ngay lập tức, Công an quận Nam Từ Liêm cùng Công an TP. Hà Nội đã vào cuộc điều tra. Chỉ trong 1 ngày thì CQĐT đã xác định được danh tính của nạn nhân và khoanh vùng đối tượng khả nghi. Khi xác định Sơn là nghi phạm thì đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa bàn nên công an quận Nam Từ Liêm đã cử lực lượng vào Bình Dương để lùng bắt tội phạm.

Ngày 25/4, nghi phạm bị bắt. Hiện thi thể nạn nhân đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

