Lời khai của nghi phạm dùng bình xịt hơi cay cướp ngân hàng ở Thái Bình

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, rạng sáng nay (24/1), Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã bắt giữ Lê Văn Cẩn (SN 1969), trú tại thôn Kiều Mộc, xã Tự Tân, huyện Vũ Thư. Đây chính là nghi can trong vụ cướp tiền tại Phòng giao dịch Vũ Tiến thuộc Ngân hàng Agribank tỉnh Thái Bình xảy ra vào trưa 23/1.

Liên quan đến sự việc trên, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã có những thông tin ban đầu cho báo chí. Theo đó, sáng 23/1, Cẩn đi xe máy đến Phòng giao dịch Ngân hàng Agribank Thái Bình đặt tại xã Vũ Tiến để thăm dò.

Khu vực Ngân hàng Agribank chi nhánh Vũ Tiến, nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: T.T

Đến khoảng 9h54 phút cùng ngày, nhận thấy trong phòng giao dịch có ít người, cho nên Cẩn đi vào và bất ngờ dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt các nhân viên ngân hàng, khách hàng. Tiếp đó, nghi phạm đi vào phía trong quầy giao dịch chụp lấy túi tiền rồi lên xe máy bỏ chạy. Sau khi gây án, Cẩn về nhà cất tiền rồi tiếp tục đi làm như bình thường.

Nhận được tin báo, lãnh đạo Công an tỉnh Thái Bình trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo Công an huyện Vũ Thư và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra theo dấu vết. Bằng cấc biện pháp nghiệp vụ, đến 3h rạng sáng hôm nay, lực lượng công an đã bắt được Cẩn.

Tại Cơ quan điều tra, Cẩn khai do nợ nần không có tiền trả nên đã nảy sinh ý định đi cướp ngân hàng. Nghĩ là làm, cho nên sáng ngày 23/1, Cẩn đi xe máy và chọn Ngân hàng Agribank phòng giao dịch Vũ Tiến là nơi thực hiện vụ cướp tiền.

Đối tượng Cẩn tại cơ quan điều tra. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Theo người thân nghi phạm, khi có thông tin Cẩn là hung thủ gây nên vụ cướp ngân hàng ở xã Vũ Tiến, công an đã tiến hành khám xét nhà và thu giữ 110 triệu đồng tiền mặt. Đến sáng nay, cơ quan chức năng thông báo đã thu giữ tổng cộng 195 triệu đồng.

Thông tin cho PV, lãnh đạo UBND xã Tự Tân (nơi nghi phạm Cẩn sinh sống) cho hay, vợ chồng Cẩn sinh được 3 người con, cách đây không lâu, con gái lớn nghi phạm xây dựng gia đình và cuộc sống hàng ngày không có gì bất thường

Tỉnh Thái Bình tặng thưởng 100 triệu đồng cho Ban chuyên án. Ảnh: Cơ quan Công an cung cấp

Trong khi đó, ở địa phương nghi phạm được đánh giá là người hiền lành, chưa có tiền án, tiền sự hay điều tiếng với dân làng. Trước đây, Cẩn đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, khi về nước nghi phạm vào Đắk Lắk làm rẫy và cách đây và năm gia đình Cẩn chuyển về xã Tự Tân sinh sống. Hiện tại, nghi phạm đang làm công nhân cho một công ty sản xuất đồ sắt thép tại TP. Thái Bình.

Ghi nhận chiến công trên, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thái Bình đã thưởng nóng cho Công an tỉnh 100 triệu đồng. Giám đốc Công an tỉnh thưởng cho lực lượng trực tiếp điều tra khám phá vụ án 40 triệu đồng.

Hiện Công an tỉnh Thái Bình đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án theo đúng quy định của pháp luật.

Đức Tùy

