Lời khai bất ngờ của kẻ trộm gần 90 cây vàng ở Tây Ninh

Chiều 11/10, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Công an huyện Gò Dầu, Công an tỉnh Trà Vinh đã bắt giữ Thạch Hải (24 tuổi, ngụ tại xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè, Trà Vinh) về hành vi Trộm cắp tài sản. Tang vật thu giữ gồm: 14 sợi dây chuyền, 4 vòng tay, 1 đôi bông tai vàng, 2 xe máy...

Hải và tang vật vụ trộm.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận lúc 2h50 ngày 30/9, anh ta đột nhập vào tiệm vàng Phước Việt (ở xã Phước Đông, huyện Gò Dầu) trộm gần 90 cây vàng.

Sau đó, Hải đem ra Hà Nội bán cho các tiệm vàng được 252 triệu đồng. Đến 7/10, anh ta trở lại TP.HCM và tiếp tục bán vàng với số tiền 92 triệu đồng.

Ngày 9/10, Hải tiếp tục mang vàng đến tiệm vàng thuộc khu vực thị trấn Cầu Kè bán được 271 triệu đồng và giữ số vàng còn lại. Ngoài ra, tên này còn trộm vàng tại tiệm vàng Kim Quang (thuộc thị trấn Trảng Bàng, huyện Trảng Bàng, Tây Ninh); trộm điện thoại ở Bình Phước và TP.HCM.

