Ngày 20/3, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, Cơ quan Điều tra Công an huyện Chương Mỹ đã thực hiện lệnh tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Trọng Trình, bị can của vụ án xâm hại tình dục bé gái 9 tuổi được tại ngoại trước đó.

Ông Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, cho biết Công an huyện Chương Mỹ đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, ra lệnh bắt giam đối tượng Trình. Nhận thấy vụ việc có sự tham gia của thành phần kích động, Công an TP Hà Nội đã rút hồ sơ lên để tiếp tục điều tra. Bị can Trình bị khởi tố về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” theo quy định tại khoản 1 Điều 146 Bộ Luật Hình sự, khung hình phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm tù là hoàn toàn đúng quy định của pháp luật.

Nguyễn Trọng Trình tại cơ quan điều tra. Ảnh: công an cung cấp

Ông Dũng trích dẫn Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định, đối với tội phạm “ít nghiêm trọng”, bị can sẽ không bị tạm giam. Tuy nhiên, khi cho tại ngoại thì đã có quyết định giao cho chính quyền địa phương quản lý.

Cũng theo Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, việc khởi tố Nguyễn Trọng Trình về hành vi “Dâm ô với người dưới 16 tuổi” mới là bước đầu cơ quan điều tra vào cuộc. Theo đó, quá trình xâm hại bé gái, bị can Trình dùng vũ lực khiến nạn nhân bị rạn xương tay phải, gãy 1 răng hàm dưới có thể khởi tố về hành vi “Cố ý gây thương tích”. Chính vì thế, cơ quan điều tra làm rõ tội danh đến đâu khởi tố đến đó, phạm vào tội danh nào khởi tố tội danh đó.

“Vụ việc này phức tạp, phía cơ quan công an huyện đã làm hết khả năng” - ông Dũng khẳng định.

Giám định thương tích ban đầu cho thấy, cháu Q bị gãy răng hàm dưới, rạn xương tay phải, rách màng trình và tổn thương vùng kín.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Trình khai nhận, khoảng 10h30 ngày 24/2, Trình điều khiển xe máy đi từ quận Thanh Xuân về xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Khi đến đoạn đường TL419, khu vực nghĩa trang liệt sĩ thuộc xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ, thấy cháu Q. (sinh năm 2009) đi bộ ven đường đã nảy sinh ý định dâm ô cháu bé.

Trình dừng xe lại, giả vờ nhận là người quen của bố cháu Q., bảo cháu lên xe máy chở về nhà. Khi đến khu vực vườn chuối thuộc cánh đồng Nếp Si, thôn Bài Trượng, xã Hoàng Diệu, huyện Chương Mỹ, Trình ép bé gái vào vườn chuối, bịt miệng, bẻ tay rồi thực hiện hành vi mất nhân tính với bé Q.

Đối tượng Nguyễn Trọng Trình chở cháu bé trên đường ra vườn chuối để thực hiện hành vi đồi bại.

Thấy cháu Q. khóc và kêu đau, Trình sợ bị phát hiện nên đã bỏ mặc cô bé tại hiện trường rồi lấy xe máy bỏ đi. Lúc này, cháu Q. được một người phụ nữ phát hiện đưa về nhà.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã đưa, trưa 24/2, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) nhận được cuộc gọi từ chồng là anh Vũ Viết M. báo con là cháu V.N.Q (9 tuổi) đi lạc nên chị vội vàng đi tìm. Theo chị H. kể lại, khi đến đầu làng, chị thấy cháu Q. liên tục gào khóc, mặt và quần áo có vết máu. Trưa ngày 24.2, nhận cuộc gọi của chồng là anh Vũ Viết M. báo con đi lạc ngoài đường, chị Nguyễn Thị H. (37 tuổi, trú tại xã Hợp Đồng, huyện Chương Mỹ) vội vàng đi đón con gái là cháu V.N.Q (9 tuổi). Theo lời chị H., khi đi đến đầu làng, chị thấy một người cùng thôn đang đèo Q.. Q. liên tục gào khóc. Trên mặt và quần áo cháu dính nhiều vết máu. Chi H. đưa con gái đi tắm rửa thì phát hiện trên cổ cháu có vết hằn hình bàn tay, tay phải Q. bị gãy, trên người có nhiều vết xước, một chiếc răng hàm dưới cũng bị gãy và bộ phận sinh dục chảy máu không ngừng. Nghi con gái bị xâm hại, chị H. cùng chồng đã làm đơn trình báo Công an huyện Chương Mỹ. Đối tượng Trình đã có tiền án về tội cướp giật tài sản ở thị xã Dĩ An (Bình Dương) vào năm 2007. Đến tháng 4/2013, Trình được ra tù và trở về Chương Mỹ sinh sống. Trình đã có vợ và 2 con, làm nghề bán thịt lợn. Trình cũng là đối tượng trong diện quản lý, theo dõi của Công an huyện Chương Mỹ.

Đăng Khoa

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật