Lời kể rợn người của bà bầu bị nhóm giang hồ phê ma túy tra tấn khiến sinh non, thai nhi tử vong

Ngày 16/4, liên quan đến vụ việc "bà bầu bị tra tấn sinh non, thai nhi tử vong", hiện Công an huyện Bình Chánh đang phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ Công an TPHCM truy bắt Nguyễn Minh Dũng (37 tuổi) và Nguyễn Thị Ngọc Huyền (28 tuổi, em gái của Dũng, ngụ huyện Bình Chánh) là 2 đối tượng chủ mưu trong vụ việc.

"Tôi bắt đầu sống trong những ngày địa ngục"

Trưa cùng ngày, phóng viên tìm tới nơi chị H.N.Y. (18 tuổi, ngụ tỉnh Long An, ngụ quận 11) đang điều trị ở khoa sản bệnh viện Nguyễn Tri Phương.

Nằm tại giường bệnh còn chưa hết bàng hoàng, chị Y. kể: "Tôi có quen biết với Huyền (em của Dũng) và thường hay đi chơi chung.

Ngày 22/3, tôi đi tới nhà của Huyền cũng là nhà của Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh chơi. Tại đây, tôi gặp Dũng thì người này có nhắc tới việc anh của tôi nợ tiền chưa trả.

Tối tôi ra về thì Dũng, Huyền giữ lại và nói phải điện cho anh em tới trả tiền mới cho về. Sau khi điện thoại, anh trai tôi không tới thì nhóm dùng dây trói chân tay tôi ngay tại cầu thang của căn nhà".

Nạn nhân với vết thương ở bệnh viện. Ảnh: M.T

"Cũng từ ngày này, tôi bắt đầu sống trong những ngày địa ngục. Sau khi dùng dây xích trói tôi tại cầu thang của căn nhà, cả 2 dùng tay chân đánh, đá vào người rồi dùng cây gỗ đánh nhiều phát vào mặt, bụng tôi. Trong lúc đánh, tôi cố van xin Dũng tha để về nuôi con nhưng Dũng không chịu…

Vài ngày sau, Dũng gọi điện cho Khang (là người bị công an bắt giữ) tới. Sau đó, nhóm gọi điện chụp ảnh tôi bị đánh trọng thương gửi cho anh trai của tôi yêu cầu mang tiền tới nhận người. Anh trai tôi không đồng ý và nói với Dũng thả tôi ra, tới nhà sẽ trả nợ cho.

Quá trình giam giữ, nhóm này bỏ đói tôi không cho ăn uống gì. Nhiều lúc kiệt sức, tôi ngã quỵ…

May mắn thay, người vợ của Dũng lén đem nước, đồ ăn khi cả nhóm này đi ra ngoài. Chưa dừng lại, nhóm này dùng keo nấu chảy nhỏ vào nhiều chỗ trên cơ thể tôi. Thậm chí, nhóm dùng bình gas có đầu khò để gí vào tay, chân khiến tôi bị bỏng nặng.

Đến tối 10/4, cả Dũng, Huyền, Khang phát hiện tôi sinh non và thai nhi tử vong nên gọi đưa đi cấp cứu. Thai nhi sau đó được mẹ của Dũng và Huyền đem vứt bỏ. Từ khi xảy ra vụ việc, tôi vẫn hoảng loạn...".

"Con gái tôi có làm chuyện gì có lỗi với người ta đâu"

Đó là lời xác nhận của chị Y. khi tiếp xúc với chúng tôi. Chị Y. kể có quan hệ với 1 nam thanh niên và có 1 bé gái hơn 1 tuổi. Do khó khăn nên chị Y. gửi ở một nơi xa và dự định khi điều trị xong, chị sẽ đưa bé về nhà.

Có mặt tại bệnh viện, ông Hồ Văn Hà (47 tuổi, cha của chị Y) chưa hết bàng hoàng kể: "Tôi có 2 người con, Y. là con gái út và nghỉ học từ lớp 7.

Sau đó, Y. đi ra ngoài sống và có bạn trai. Dù mới 18 tuổi nhưng Y. đã có 1 bé gái hơn 1 tuổi và đang mang thai 6 tháng. Lâu lâu nó vẫn thường về thăm tôi cùng gia đình. Tôi cũng khuyên con mang cháu về nhưng nó không chịu…

Bố nạn nhân kể về vụ việc.

Khuya 10/4, tôi đang đi làm thì nhận điện thoại báo tin con gái mình bị thương nặng nên vội trở về nhà.

Vừa tới nhà, tôi thấy con gái có nhiều vết thương trên người nên vội đưa tới bệnh viện cấp cứu. Sau đó, Y. có kể việc tới nhà của 1 người bạn và bị một nhóm giữ lại tra tấn bằng cây gỗ, dây xích... dẫn tới sinh non, thai nhi tử vong.

Con gái tôi có làm chuyện gì có lỗi với người ta đâu mà lại xảy ra vụ tra tấn dã man tới như vậy… Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra bắt giữ nhóm đối tượng để đòi lại công bằng cho con gái tôi và đứa cháu 6 tháng tuổi vừa chết", ông Hà nói.

Cùng ngày, Th.S BS Nguyễn Tiến Minh, Trưởng khoa Sản Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cho biết, chị Y. nhập viện trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, thường xuyên la hét.

Sau nhiều ngày điều trị đến nay, chị Y. đã dần ổn định, có thể ăn uống đi lại bình thường nhưng cần theo dõi thêm. Kết quả thăm khám cho thấy, nạn nhân có thai và đã sinh non. Việc sinh non khiến cho chị Y. bị ảnh hưởng tới sức khoẻ sau này. Hiện vết thương trên người chị Y. chủ yếu là ở phần mềm và ngoài da…

Vết thương trên người chị Y.. Ảnh: M.T

Ngày 19/3, chị Y. (có thai 6 tháng) đi tới nhà Dũng ở ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TPHCM chơi. Tối cùng ngày, chị Y. ra về thì Dũng và Huyền (em của Dũng) không cho về. Sau đó, cả 2 đã giữ chị Y. lại khoảng 1 tuần. Cũng trong thời gian này, cả 2 điện thoại cho đối tượng Khang tới. Sau đó, cả nhóm dùng dây trói và tra tấn chị Y. trong khoảng 2 tuần tiếp theo. Sự việc khiến cho chị Y. bị đau và sinh non dẫn tới thai nhi tử vong. Lúc này, Dũng và Huyền gọi cho mẹ đẻ là bà Sương tới nhà để mang thai nhi đi vứt ở bãi đất trống ở khu phố 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân. Ngày 10/4, chị Y. được nhóm thả về nhà. Lúc này, gia đình chị Y. phát hiện nên đã báo công an. Công an vào cuộc điều tra mời Khang và bà Trần Thị Sương (56 tuổi, mẹ của Dũng và Huyền) tới làm việc và hai người này có khai báo như trên. Tuy nhiên, cả 2 khai chủ mưu vụ việc là anh em Dũng và Huyền. Lúc này, cả 2 anh em Dũng, Huyền đã rời khỏi nơi cư trú. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu: ma tuý đá, cỏ Mỹ, dụng cụ sử dụng ma tuý, bình gas mini, 45 viên pháo, 3 con dao, 2 súng tự chế, đạn, khúc gỗ, lưỡi dao, đoạn dây xích có gắn ổ khoá, đoạn cây tầm vong, cuộn băng keo, đoạn dây dù 173cm, dây nịt, sóng số 8, 10 xe máy cùng nhiều tang vật khác. Hiện công an đang khẩn trương truy xét anh em Dũng, Huyền.

Theo Trí thức trẻ

Bài viết thuộc chuyên mục Pháp luật